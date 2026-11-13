Люди в McDonald’s. Фото: Новини.LIVE

13 листопада McDonaldʼs відкрив ресторан в Обухові Київської області, де вперше в Україні запровадив новий формат видачі замовлень. У закладі облаштували спеціальну шафку, з якої відвідувачі можуть самостійно забирати їжу, замовлену через мобільний застосунок.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на пресслужбу закладу, передають Новини.LIVE.

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Як працюватиме нова система видачі

У новому ресторані змінили звичне планування зони обслуговування. Замість великої стійки видачі замовлень облаштували компактнішу, а прохід між кухнею та стійкою зробили ширшим.

Кухня також стала відкритішою. Відвідувачі можуть краще бачити, як готують їхні замовлення. Окрему шафку для самостійного отримання їжі передбачили для клієнтів, які оформлюють замовлення через мобільний застосунок McDonald’s. Натомість замовлення на виніс, зроблені безпосередньо в ресторані, працівники й надалі передаватимуть відвідувачам особисто.

Які способи замовлення залишилися

Попри новий формат видачі, у закладі доступні й інші звичні для клієнтів канали обслуговування:

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термінали самообслуговування;

"МакДрайв";

доставка;

функція "Мобільне замовлення" в застосунку McDonald’s.

Ресторан в Обухові став 132 закладом мережі, який працює в Україні. Його відкриття забезпечило близько 60 робочих місць.

Як і в інших ресторанах мережі, під час повітряних тривог заклад припинятиме обслуговування. Роботу відновлюватимуть після відбою.

Коли McDonald’s запустив мобільні замовлення

Функцію "Мобільне замовлення" компанія почала тестувати 28 жовтня 2025 року. На першому етапі сервіс працював у чотирьох ресторанах Києва. Він дає змогу обрати заклад у застосунку, сформувати замовлення та забрати його після приготування. Згодом компанія почала розширювати доступність послуги в інших містах і регіонах України.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про те, що з McDonaldʼs зникла частина меню. Причинами були логістичні руйнування російською армією. Перед замовленням варто перевірити, які страви доступні в обраному ресторані.

Також Новини.LIVE повідомляли, як у Варшаві зекономити на харчуванні на різдвяні свята. Одним з варіантом може стати для всіх відомий McDonaldʼs. Ціни будуть правда дещо вище, ніж в українських закладах.