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Головна Економіка У McDonald's зникли частина страв: що відомо про зміни

У McDonald's зникли частина страв: що відомо про зміни

Ua ru
30 вересня 2026 12:31
У McDonald's в Україні скоротили меню: які страви можуть бути недоступні
Ресторан мережі McDonald's. Фото: Новини.LIVE

Мережа McDonald's тимчасово обмежила асортимент у всіх своїх закладах в Україні. Причиною стали проблеми з постачанням після пошкодження складу логістичного партнера внаслідок дронової атаки. Через це частина звичних страв наразі може бути недоступною, а перелік позицій відрізняється залежно від ресторану.

Про це йдеться у дописі на сторінці McDonald's Ukraine в Instagram, передають Новини.LIVE.

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Чому McDonald's скоротив асортимент

У компанії повідомили, що мережа перейшла на скорочене меню через пошкодження складу логістичного партнера під час нещодавньої дронової атаки. Відповідне повідомлення McDonald's оприлюднив 30 вересня.

Йдеться саме про тимчасові обмеження. У компанії працюють над відновленням стабільних поставок, тому асортимент має повернутися до звичного після нормалізації ситуації з логістикою.

Допис на сторінці McDonald's Ukraine в Instagram
Допис на сторінці McDonald's Ukraine в Instagram. Фото: скриншот

Які позиції меню зараз доступні

У McDonald's не оприлюднили єдиного списку продуктів, які тимчасово прибрали з продажу. Тому набір доступних страв може суттєво відрізнятися навіть між ресторанами однієї мережі.

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Перед замовленням клієнти можуть перевірити, які страви доступні саме в обраному ресторані. Для цього можна скористатися:

  • застосунком McDonald's;
  • застосунками партнерських сервісів доставки;
  • меню безпосередньо у ресторанах.

Таким чином, відсутність певної позиції в меню конкретного закладу не означає, що її остаточно вилучили з асортименту всієї мережі. McDonald's продовжує працювати над відновленням повного меню.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як McDonald’s у Буковелі обігнав столичні ціни на меню. Відчутна різниця у чеках може формуватись через складну логістику гірського регіону та специфіку місцевого ринку. Доставка свіжих інгредієнтів у високогір'я вимагає більших транспортних витрат. 

Також Новини.LIVE писали, яка вартість меню McDonald's в Україні та Польщі. Найдешевший гамбургер або чизбургер в Україні коштує близько від 60 до 69 грн. Тоді як у Польщі за нього доведеться віддати від 6,90 до 7,50 злотих, що становить приблизно 83-91 гривню.

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Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна

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