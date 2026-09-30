В McDonald's в Украине сократили меню: какие блюда могут оказаться недоступными

В McDonald's исчезла часть блюд: что известно об изменениях
Сеть McDonald's временно ограничила ассортимент во всех своих заведениях в Украине. Причиной стали проблемы с поставками после повреждения склада логистического партнера в результате атаки с использованием дронов. Из-за этого часть привычных блюд в настоящее время может быть недоступна, а перечень позиций отличается в зависимости от ресторана.
Об этом говорится в посте на странице McDonald's Ukraine в Instagram, передают Новини.LIVE.
Почему McDonald's сократил ассортимент
В компании сообщили, что сеть перешла на сокращенное меню из-за повреждения склада логистического партнера во время недавней атаки дронов. Соответствующее сообщение McDonald's опубликовал 30 сентября.
Речь идет именно о временных ограничениях. В компании работают над восстановлением стабильных поставок, поэтому ассортимент должен вернуться к привычному после нормализации ситуации с логистикой.
Какие позиции меню доступны сейчас
В McDonald's не обнародовали единый список продуктов, которые временно сняли с продажи. Поэтому набор доступных блюд может существенно отличаться даже между ресторанами одной сети.
Перед заказом клиенты могут проверить, какие блюда доступны именно в выбранном ресторане. Для этого можно воспользоваться:
- приложением McDonald's;
- приложениями партнерских сервисов доставки;
- меню непосредственно в ресторанах.
Таким образом, отсутствие определенной позиции в меню конкретного заведения не означает, что ее окончательно исключили из ассортимента всей сети. McDonald's продолжает работать над восстановлением полного меню.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, как McDonald’s в Буковеле обогнал столичные цены на меню. Ощутимая разница в счетах может объясняться сложной логистикой горного региона и спецификой местного рынка. Доставка свежих ингредиентов в высокогорье требует больших транспортных затрат.
Также Новини.LIVE писали о стоимости меню McDonald's в Украине и Польше. Самый дешевый гамбургер или чизбургер в Украине стоит от 60 до 69 грн. Тогда как в Польше за него придется отдать от 6,90 до 7,50 злотых, что составляет примерно 83–91 гривну.