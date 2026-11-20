Купюри долара в руках. Фото: Pexels

Протягом листопада 2026 року курс долара в Україні динамічно коливався і навіть досяг історичного максимуму. Говорити про наближення до паритету не доводиться, про що свідчить "індекс Біг Маку", розрахований у липні. Національна валюта залишається недооціненою, а востаннє максимальне наближення до "справедливого" курсу фіксували в далекому 2009 році.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований сайт Visual Capitalist.

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Яким повинен бути курс долара в Україні

Видання The ​​Economist розраховує "індекс Біг Мака" для різних країн світу з 1986 року. Концепція цього показника проста — порівняння ціни стандартного бургера з McDonald's у США та інших державах для визначення купівельної спроможності громадян.

"Цінова різниця дає оцінку валюті. Згідно з паритетом купівельної спроможності, якщо бургер коштує дорожче, ніж американський, це може свідчити про переоцінку валюти відносно долара, а дешевший бургер говорить про протилежне", — йдеться в повідомленні.

Індекс Біг Мака з урахуванням цін липня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Станом на липень 2026 року страва в американському McDonald's коштувала 6,22 дол., а в українському — 3,34 дол., або 149 грн. Це означає, що "справедливий" курс гривні до долала повинен перебувати на рівні близько 23,95 грн/дол., а не понад 45 грн/дол.

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Тобто гривня недооцінена на 46,3%. Україна опинилася на дев'ятому місці в рейтингу найбільш недооцінених валют, а поряд у списку йдуть Південна Африка (47%), Гонконг (48%), Японія (50%), В’єтнам (53%), Єгипет (57%) та ін. Першим з кінця стала Індонезія з показником 62%.

Чому гривня завжди недооцінена

Україна вже давно не може похвалитися наближенням до паритету купівельної спроможності. У 2024-2025 роках "індекс Біг Мака" також коливався у діапазоні 48-50%. Причини подібної ситуації пов’язують, по-перше, з глобальною тенденцією, характерною для всіх країн, що розвиваються.

По-друге, в умовах повномасштабної війни важко стримувати знецінення валюти. І по-третє, на виготовлення бургера в Україні витрачають менше коштів, ніж у США, оскільки в нас дешевша оренда приміщення і продукти харчування, а також нижчі зарплати працівників.

Це зменшує ціну кінцевої страви порівняно з американською і віддаляє паритет. Загалом концепцію "індексу Біг Мака" часто критикують, однак неоднозначне ставлення не заважає Міжнародному валютному фонду і деяким економічним школах послуговуватися цими розрахунками.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які купюри долара не прийме жоден обмінник в Україні. Платоспроможними залишилися банкноти, випущені Федеральною резервною системою США після 1914 року. Всі купюри, надруковані до цієї дати, не вважаються дійсними у всьому світі.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні відкрили новий ресторан McDonald’s із цікавим форматом видачі замовлень. Гості закладу можуть самостійно забирати їжу зі спеціальної шафки. Але потрібно оформити замовлення через мобільний застосунок.