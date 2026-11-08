Вивіска пункту обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

На початку листопада 2026 року в Україні спостерігаються динамічні коливання курсу валют. Долар США вкотре оновив історичний максимум, після чого спіймав низхідний тренд. Національний банк може стримувати рух показників найближчим часом, але загальна тенденція не зміниться. Ми дізналися, до чого готуватися нашим громадянам у період 9-15 листопада.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE.

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Що буде з курсом долара в Україні

На понеділок, 9 листопада, НБУ розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 45,32 грн/дол. — це найнижчий показник за весь місяць. Протягом тижня не виключають коливання у діапазоні 20-50 копійок, але різкого зниження не буде. Ймовірно, після невеликого послаблення американська валюта знову піде вгору.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Оскільки є сподівання на міжнародну допомогу, на зовнішні гроші, то їх вигідніше зарахувати по курсу більш дешевої гривні. Це допоможе наповнити державний бюджет і здійснити заплановані видатки. Йдеться не про якусь там самодіяльність Національного банку, а про очікування Мінфіну", — зазначив Плотніков.

Він прогнозує перетин психологічної межі 46 грн/дол. у листопаді, але точного часового проміжку сказати не може. Висхідна тенденція продовжиться у будь-якому випадку, враховуючи закладений у держбюджеті середньорічний курс. Послаблення долара очікувати не варто, хіба що за умови геополітичних зрушень.

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Чи може долар подорожчати до 60 грн

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій, чи можливий сценарій зростання курсу долара до 50-60 грн.

За словами експерта, різке знецінення національної валюти — не гіпотетичний розвиток подій, а реальний ризик за умови призупинення чи скасування міжнародної фінансової допомоги.

"У нас сьогодні основне джерело надходження валюти в країну — це макрофінансова допомога", — підкреслив спікер.

Попит на іноземну валюту залишиться високим, що створить додатковий тиск на гривню. Тоді можуть подорожчати імпортні товари і пальне, а заощадження втратять купівельну спроможність.

Пендзин уточнив, що Україна потребує близько 53 млрд доларів від партнерів на 2027 рік для забезпечення всіх обов'язкових державних видатків, зокрема пенсійних виплат, соціальної підтримки тощо.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Національний банк пояснив, чому тиск на гривню суттєво посилився в листопаді 2026 року. Спостерігається обмежена пропозиція валюти на внутрішньому ринку через експорт, проблеми в металургійному та аграрному секторах тощо. Однак ситуація залишається контрольованою і прогнозованою.

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі обмінники можуть не приймати купюри долара старого зразка. Йдеться про гроші, випущені до 2013 року. Це вважається порушенням і тягне за собою сувору відповідальність, тому необхідно повідомляти про подібні випадки в НБУ.