Вывеска пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

В начале ноября 2026 года в Украине наблюдаются динамичные колебания курса валют. Доллар США в очередной раз обновил исторический максимум, после чего вошел в нисходящий тренд. Национальный банк может сдерживать динамику показателей в ближайшее время, но общая тенденция не изменится. Мы узнали, к чему следует готовиться нашим гражданам в период с 9 по 15 ноября.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.

Реклама

Что будет с курсом доллара в Украине

На понедельник, 9 ноября, НБУ рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 45,32 грн/долл. — это самый низкий показатель за весь месяц. В течение недели не исключаются колебания в диапазоне 20-50 копеек, но резкого снижения не будет. Вероятно, после небольшого ослабления американская валюта снова пойдет вверх.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Поскольку есть надежда на международную помощь, на внешние деньги, то их выгоднее зачислить по курсу более дешевой гривны. Это поможет наполнить государственный бюджет и осуществить запланированные расходы. Речь идет не о какой-то самодеятельности Национального банка, а об ожиданиях Минфина", — отметил Плотников.

Он прогнозирует преодоление психологической отметки 46 грн/долл. в ноябре, но точного временного интервала назвать не может. Восходящая тенденция продолжится в любом случае, учитывая заложенный в госбюджет среднегодовой курс. Ослабления доллара ожидать не стоит, разве что при условии геополитических сдвигов.

Читайте также:

Может ли доллар подорожать до 60 грн

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой, возможен ли сценарий роста курса доллара до 50-60 грн.

По словам эксперта, резкое обесценивание национальной валюты — не гипотетическое развитие событий, а реальный риск в случае приостановки или отмены международной финансовой помощи.

"Сегодня основным источником поступления валюты в страну является макрофинансовая помощь", — подчеркнул эксперт.

Спрос на иностранную валюту останется высоким, что создаст дополнительное давление на гривну. Тогда могут подорожать импортные товары и топливо, а сбережения потеряют покупательную способность.

Пендзин уточнил, что Украине требуется около 53 млрд долларов от партнеров на 2027 год для обеспечения всех обязательных государственных расходов, в частности пенсионных выплат, социальной поддержки и пр.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Национальный банк объяснил, почему давление на гривну существенно усилилось в ноябре 2026 года. На внутреннем рынке наблюдается ограниченное предложение валюты из-за экспорта, проблем в металлургическом и аграрном секторах. Однако ситуация остается контролируемой и прогнозируемой.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые обменные пункты могут не принимать купюры доллара старого образца. Речь идет о деньгах, выпущенных до 2013 года. Это считается нарушением и влечет за собой строгую ответственность, поэтому необходимо сообщать о подобных случаях в НБУ.