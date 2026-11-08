Доллар может готовить сюрпризы: что будет с курсом в Украине и чего ждать
В начале ноября 2026 года в Украине наблюдаются динамичные колебания курса валют. Доллар США в очередной раз обновил исторический максимум, после чего вошел в нисходящий тренд. Национальный банк может сдерживать динамику показателей в ближайшее время, но общая тенденция не изменится. Мы узнали, к чему следует готовиться нашим гражданам в период с 9 по 15 ноября.
Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.
Что будет с курсом доллара в Украине
На понедельник, 9 ноября, НБУ рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 45,32 грн/долл. — это самый низкий показатель за весь месяц. В течение недели не исключаются колебания в диапазоне 20-50 копеек, но резкого снижения не будет. Вероятно, после небольшого ослабления американская валюта снова пойдет вверх.
"Поскольку есть надежда на международную помощь, на внешние деньги, то их выгоднее зачислить по курсу более дешевой гривны. Это поможет наполнить государственный бюджет и осуществить запланированные расходы. Речь идет не о какой-то самодеятельности Национального банка, а об ожиданиях Минфина", — отметил Плотников.
Он прогнозирует преодоление психологической отметки 46 грн/долл. в ноябре, но точного временного интервала назвать не может. Восходящая тенденция продолжится в любом случае, учитывая заложенный в госбюджет среднегодовой курс. Ослабления доллара ожидать не стоит, разве что при условии геополитических сдвигов.
Может ли доллар подорожать до 60 грн
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой, возможен ли сценарий роста курса доллара до 50-60 грн.
По словам эксперта, резкое обесценивание национальной валюты — не гипотетическое развитие событий, а реальный риск в случае приостановки или отмены международной финансовой помощи.
"Сегодня основным источником поступления валюты в страну является макрофинансовая помощь", — подчеркнул эксперт.
Спрос на иностранную валюту останется высоким, что создаст дополнительное давление на гривну. Тогда могут подорожать импортные товары и топливо, а сбережения потеряют покупательную способность.
Пендзин уточнил, что Украине требуется около 53 млрд долларов от партнеров на 2027 год для обеспечения всех обязательных государственных расходов, в частности пенсионных выплат, социальной поддержки и пр.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, что Национальный банк объяснил, почему давление на гривну существенно усилилось в ноябре 2026 года. На внутреннем рынке наблюдается ограниченное предложение валюты из-за экспорта, проблем в металлургическом и аграрном секторах. Однако ситуация остается контролируемой и прогнозируемой.
Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые обменные пункты могут не принимать купюры доллара старого образца. Речь идет о деньгах, выпущенных до 2013 года. Это считается нарушением и влечет за собой строгую ответственность, поэтому необходимо сообщать о подобных случаях в НБУ.