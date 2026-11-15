Купюри долара в руках. Фото: Pexels

Українці нерідко стикаються з ситуаціями, коли обмінні пункти відмовляються прийняти старі купюри іноземної валюти. В деяких випадках це обґрунтовано і не пов'язано лише з роком випуску. Адже фінансові установи повинні дотримуватися затверджених правил купівлі-продажу готівки, не допускаючи свавілля. Ми розібралися, які доларові банкноти не вийде обміняти в Україні станом на листопад 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на uscurrency.gov.

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Які купюри долара втратили платоспроможність

В Україні допускається обмін лише тих купюр іноземної валюти, які не втратили статус платіжного засобу. Політика уряду Сполучених Штатів Америки передбачає, що дійсними залишаються всі долари, випущені Федеральною резервною системою після 1914 року.

Дата введення і виведення з обігу ролі не грає: стару банкноту не вийде використати в розрахунковій операції, однак здійснити обмін на паперові гроші нового зразка можна без проблем. Для цього доведеться відправити валюту в США для заміни, скориставшись процедурою інкасо.

Іншими словами, жоден обмінний пункт в Україні не прийме від клієнта доларові купюри, надруковані раніше 1914 року. В НБУ підтвердили, що фінустановам заборонено затверджувати будь-які обмеження на купівлю-продаж готівку через номінал або рік емісії.

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Яку валюту обрати для заощаджень

Раніше ми розповідали, яку з двох головних валют світу — долар чи євро — вигідно обрати українцям для обміну наприкінці 2026 року. Доктор економічних наук Олексій Плотніков зауважив у коментарі Новини.LIVE, що відповідь залежить від індивідуальних обставин і потреб конкретної людини.

"Якщо це абстрактні міркування, то можна рекомендувати диверсифікацію кошика — 30% та 20% на долар і євро чи по 30% на кожну валюту. Інше варто зберігати у гривні, на банківських депозитах, в державних облігаціях тощо", — порадив економіст.

За словами Плотнікова, необхідно зважати на свої плани, адже бажання відвідати друзів або родичів у Європі найближчим часом зумовлює потребу купити саме євро, незалежно від динаміки курсу. А якщо хочеться відкласти певну суму на майбутнє, варто зупинити вибір на обох валютах.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які купюри долара повинні приймати всі українські обмінники. Фінансові установи не можуть відмовляти клієнтам в обслуговуванні, якщо іноземна валюта випущена до 1996 року. Про подібні порушення необхідно повідомляти в Національний банк.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з курсом долара в Україні протягом листопада 2026 року. Доктор економічних наук Олексій Плотніков прогнозує перевищення психологічної межі 46 грн/дол. найближчим часом. Однак подальше знецінення гривні може сповільнитися.