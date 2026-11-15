Купюры доллара в руках. Фото: Pexels

Украинцы нередко сталкиваются с ситуациями, когда обменные пункты отказываются принимать старые купюры иностранной валюты. В некоторых случаях это обосновано и не связано исключительно с годом выпуска. Ведь финансовые учреждения должны соблюдать утвержденные правила купли-продажи наличных, не допуская произвола. Мы разобрались, какие долларовые банкноты нельзя обменять в Украине по состоянию на ноябрь 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на uscurrency.gov.

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Какие купюры доллара утратили платежеспособность

В Украине допускается обмен только тех купюр иностранной валюты, которые не утратили статус платежного средства. Политика правительства Соединенных Штатов Америки предусматривает, что действительными остаются все доллары, выпущенные Федеральной резервной системой после 1914 года.

Дата введения и изъятия из обращения не играет роли: старую банкноту не получится использовать в расчетной операции, но обменять ее на бумажные деньги нового образца можно без проблем. Для этого придется отправить валюту в США для замены, воспользовавшись процедурой инкассо.

Иными словами, ни один обменный пункт в Украине не примет от клиента долларовые купюры, напечатанные до 1914 года. В НБУ подтвердили, что финансовым учреждениям запрещено устанавливать какие-либо ограничения на куплю-продажу наличных денег из-за номинала или года эмиссии.

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Какую валюту выбрать для сбережений

Ранее мы рассказывали, какую из двух главных валют мира — доллар или евро — выгодно выбрать украинцам для обмена в конце 2026 года. Доктор экономических наук Алексей Плотников отметил в комментарии Новини.LIVE, что ответ зависит от индивидуальных обстоятельств и потребностей конкретного человека.

"Если речь идет об абстрактных соображениях, то можно порекомендовать диверсификацию корзины — 30% и 20% в долларах и евро или по 30% в каждой валюте. Остальное стоит хранить в гривне, на банковских депозитах, в государственных облигациях и пр.", — посоветовал экономист.

По словам Плотникова, необходимо учитывать свои планы, ведь желание навестить друзей или родственников в Европе в ближайшее время обусловливает необходимость купить именно евро, независимо от динамики курса. А если хочется отложить определенную сумму на будущее, стоит остановить выбор на обеих валютах.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие купюры доллара должны принимать все украинские обменные пункты. Финансовые учреждения не могут отказывать клиентам в обслуживании, если иностранная валюта выпущена до 1996 года. О подобных нарушениях необходимо сообщать в Национальный банк.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с курсом доллара в Украине в течение ноября 2026 года. Доктор экономических наук Алексей Плотников прогнозирует превышение психологической отметки 46 грн/долл. в ближайшее время. Однако дальнейшее обесценивание гривны может замедлиться.