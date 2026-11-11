Вывеска пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Немало украинцев регулярно занимаются обменом валюты. Кто-то планирует крупную покупку за иностранные купюры, а кому-то захотелось накопить доллары или евро для использования в будущем. Какой бы ни была причина, всех участников рынка волнует вопрос, какую валюту покупать выгоднее всего по состоянию на ноябрь 2026 года.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Реклама

Доллар или евро — какую валюту выбрать

Курс обеих самых распространенных мировых валют начал падать в ноябре, однако динамика остается контролируемой и прогнозируемой. Существенного укрепления гривны украинцам ожидать не стоит, резкого роста показателей тоже не предвидится.

По словам Плотникова, выбор иностранной валюты для сбережений зависит от индивидуальных обстоятельств. Граждане должны ориентироваться на собственные потребности. Например, если у кого-то есть родственники/друзья в Европе или человек планирует путешествовать, то лучше обменять гривну на евро.

"Если речь идет о каких-то абстрактных соображениях, можно порекомендовать диверсификацию валютной корзины — 30% и 20% в долларах и евро или по 30% в каждой валюте. Остальное нужно хранить в гривне, на банковских депозитах, в государственных облигациях и пр.", — отметил экономист.

Читайте также:

Алексей Плотников не может сказать, какая валюта — доллар или евро — имеет больше преимуществ для украинцев по состоянию на ноябрь 2026 года. Официальные курсы продолжают умеренно расти и не остановятся на достигнутых уровнях. Поэтому необходимо трезво оценить свое финансовое положение и готовность отложить крупную сумму.

Может ли курс доллара вырасти до 50 грн

Финансист Александр Савченко рассказал в комментарии Новини.LIVE, стоит ли украинцам готовиться к резкому обесцениванию гривны. Он прогнозирует рост курса максимум до 46-47 грн/долл. к концу 2026 года и не более. Пессимистические прогнозы на данный момент беспочвенны.

"Доллар не будет стоить 50 грн. Это неадекватные выводы и незрелые мнения. Гривна действительно потеряла несколько копеек за последние недели, но это естественные колебания с тенденцией к ослаблению валюты. Сейчас у нас действительно плохой торговый баланс", — констатировал спикер.

Савченко отметил, что на официальный курс гривны к доллару влияют различные негативные факторы, однако есть и положительные. Среди них — стабильная международная финансовая помощь от партнеров Украины. Эти средства помогут сдерживать показатели и не допускать обесценивания национальной валюты.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие доллары не принимают в обменных пунктах Украины по состоянию на 2026 год. Финансовые учреждения могут отказать в обслуживании, если иностранные купюры имеют признаки значительного износа или повреждения. Мы разобрались, о каких дефектах идет речь.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с курсом доллара в Украине в течение ноября 2026 года. Экономист Алексей Плотников прогнозирует фиксацию на уровне 46 грн/долл. с колебаниями в диапазоне 20-50 копеек. Восходящая тенденция будет продолжаться до конца года.