Люди проходят мимо пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Украинцы регулярно осуществляют операции с валютой, в частности, покупают или продают доллары. Иногда возникают ситуации, когда в обменном пункте отказываются принимать долларовые купюры, чаще всего из-за года выпуска. Однако такие действия противоречат правилам, ведь в Украине нет ограничений на обмен "старых" долларов. В то же время некоторые банкноты в 2026 году действительно могут считаться недействительными, но по другим причинам.

Какие доллары остаются действительными, а какие купюры не примут ни в одном банке или обменном пункте, разбирались Новини.LIVE.

Реклама

Какие доллары обменные пункты должны принимать

Согласно разъяснению ПриватБанка, все подлинные банкноты Федеральной резервной системы США, выпущенные с 1914 года, остаются законным платежным средством.

То есть обменные пункты и банковские учреждения обязаны принимать:

банкноты, выпущенные до 1996 года;

купюры образца 1996 года;

100-долларовые купюры, выпущенные до 2013 года, без синей защитной 3D-ленты;

банкноты других серий, не противоречащие требованиям Федеральной резервной системы США.

Если при обмене валюты сотрудник обменного пункта отказывается принимать банкноту из-за года выпуска, это является прямым нарушением правил. Клиент может обратиться с жалобой в Национальный банк Украины.

Читайте также:

Какие доллары считаются недействительными

В некоторых случаях отказ в обмене долларов может быть вполне законным. Это касается валюты, имеющей серьезные повреждения, или если кассир имеет сомнения относительно подлинности банкноты.

Во время валютно-обменной операции не принимаются доллары со следующими дефектами:

потеря части изображений или элементов дизайна;

значительные надрывы или разрывы на части;

поврежденные элементы защиты;

изменение цвета банкноты под воздействием химических веществ;

сильные загрязнения, следы гниения;

значительные повреждения в результате горения или контакта с влагой;

другие дефекты, не позволяющие установить подлинность купюры.

При этом обменные пункты и банки должны принимать доллары с незначительными потертостями, надрывами или небольшими надписями. Если же во время обмена возникают сомнения относительно подлинности банкноты, ее могут отправить на соответствующую экспертизу.

Что делать с поврежденной валютой

Доллары, имеющие существенные повреждения и не подлежащие обмену по стандартной процедуре, можно сдать на инкассо. Это специальная услуга, при которой финансовое учреждение принимает поврежденную валюту и передает ее иностранному банку-корреспонденту для дальнейшего обмена.

В отличие от обычной операции по обмену валюты, инкассо может занять больше времени, а за услугу финансовое учреждение может взимать комиссию. Перед заказом услуги стоит заранее уточнить все детали, чтобы сроки и стоимость обмена не стали неприятным сюрпризом.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут заработать на коллекционных долларах. Банкноты с интересным серийным номером могут стоить больших денег. Иногда их выгоднее продать коллекционерам, чем нести в обменник.

Также Новини.LIVE писали о том, как не потерять деньги из-за колебаний курса доллара. Украинцам рекомендуют не спешить с покупкой валюты. Прежде чем обменивать гривны на доллары, стоит определиться, как долго сбережения будут храниться в валюте.