Какие доллары могут забраковать в обменнике: год выпуска здесь ни при чем
Украинцы регулярно осуществляют операции с валютой, в частности, покупают или продают доллары. Иногда возникают ситуации, когда в обменном пункте отказываются принимать долларовые купюры, чаще всего из-за года выпуска. Однако такие действия противоречат правилам, ведь в Украине нет ограничений на обмен "старых" долларов. В то же время некоторые банкноты в 2026 году действительно могут считаться недействительными, но по другим причинам.
Какие доллары остаются действительными, а какие купюры не примут ни в одном банке или обменном пункте, разбирались Новини.LIVE.
Какие доллары обменные пункты должны принимать
Согласно разъяснению ПриватБанка, все подлинные банкноты Федеральной резервной системы США, выпущенные с 1914 года, остаются законным платежным средством.
То есть обменные пункты и банковские учреждения обязаны принимать:
- банкноты, выпущенные до 1996 года;
- купюры образца 1996 года;
- 100-долларовые купюры, выпущенные до 2013 года, без синей защитной 3D-ленты;
- банкноты других серий, не противоречащие требованиям Федеральной резервной системы США.
Если при обмене валюты сотрудник обменного пункта отказывается принимать банкноту из-за года выпуска, это является прямым нарушением правил. Клиент может обратиться с жалобой в Национальный банк Украины.
Какие доллары считаются недействительными
В некоторых случаях отказ в обмене долларов может быть вполне законным. Это касается валюты, имеющей серьезные повреждения, или если кассир имеет сомнения относительно подлинности банкноты.
Во время валютно-обменной операции не принимаются доллары со следующими дефектами:
- потеря части изображений или элементов дизайна;
- значительные надрывы или разрывы на части;
- поврежденные элементы защиты;
- изменение цвета банкноты под воздействием химических веществ;
- сильные загрязнения, следы гниения;
- значительные повреждения в результате горения или контакта с влагой;
- другие дефекты, не позволяющие установить подлинность купюры.
При этом обменные пункты и банки должны принимать доллары с незначительными потертостями, надрывами или небольшими надписями. Если же во время обмена возникают сомнения относительно подлинности банкноты, ее могут отправить на соответствующую экспертизу.
Что делать с поврежденной валютой
Доллары, имеющие существенные повреждения и не подлежащие обмену по стандартной процедуре, можно сдать на инкассо. Это специальная услуга, при которой финансовое учреждение принимает поврежденную валюту и передает ее иностранному банку-корреспонденту для дальнейшего обмена.
В отличие от обычной операции по обмену валюты, инкассо может занять больше времени, а за услугу финансовое учреждение может взимать комиссию. Перед заказом услуги стоит заранее уточнить все детали, чтобы сроки и стоимость обмена не стали неприятным сюрпризом.
Недавно Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут заработать на коллекционных долларах. Банкноты с интересным серийным номером могут стоить больших денег. Иногда их выгоднее продать коллекционерам, чем нести в обменник.
Также Новини.LIVE писали о том, как не потерять деньги из-за колебаний курса доллара. Украинцам рекомендуют не спешить с покупкой валюты. Прежде чем обменивать гривны на доллары, стоит определиться, как долго сбережения будут храниться в валюте.