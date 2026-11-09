Люди проходять повз обмінник валют. Фото: Новини.LIVE

Українці регулярно проводять операції з валютою, зокрема, купують або продають долари. Іноді трапляються ситуації, коли в обміннику відмовляються приймати доларові купюри, найчастіше через рік випуску. Однак такі дії суперечать правилам, адже в Україні немає обмежень на обмін "старих" доларів. Водночас деякі банкноти у 2026 році дійсно можуть вважатися недійсними, але через інші причини.

Які долари залишаються дійсними, а які купюри не приймуть в жодному банку або обміннику, розбиралися Новини.LIVE.

Реклама

Які долари обмінники повинні приймати

Згідно із поясненням ПриватБанку, усі справжні банкноти Федеральної резервної системи США, випущені з 1914 року, залишаються законним платіжним засобом.

Тобто, обмінники та банківські установити зобов'язані приймати:

банкноти, випущені до 1996 року;

купюри зразка 1996 року;

100-доларові купюри, випущені до 2013 року, без синьої захисної 3D-стрічки;

банкноти інших серій, які не суперечать вимогам Федеральної резервної системи США.

Якщо під час обміну валюти працівник обмінника відмовляється приймати банкноту через рік її випуску, це пряме порушення правил. Клієнт може звернутися зі скаргою до Національного банку України.

Читайте також:

Які долари вважаються недійсними

У деяких випадках відмова в обміні доларів може бути цілком законною. Це стосується валюти, яка має сильні пошкодження або ж якщо касир має сумніви щодо справжності банкноти.

Не приймуть під час валютно-обмінної операції долари з такими дефектами:

втрата частини зображень чи елементів дизайну;

значні надриви або розриви на частини;

пошкоджені елементи захисту;

зміна кольору банкноти через вплив хімічних речовин;

сильні забруднення, сліди гниття;

значні пошкодження внаслідок горіння або контакту з вологою;

інші дефекти, які не дозволяють встановити справжність купюри.

При цьому обмінники та банки повинні приймати долари з незначними потертостями, надривами або невеликими написами. Якщо ж під час обміну виникають сумніви щодо справжності банкноти, її можуть відправити на відповідну експертизу.

Що робити з пошкодженою валютою

Долари, які мають суттєві пошкодження та не підлягають обміну за стандартною процедурою, можна віддати на інкасо. Це спеціальна послуга, коли фінансова установа приймає пошкоджену валюту та передає її іноземному банку-кореспонденту для подальшого обміну.

На відміну від звичайної операції з обміну валюти, інкасо може зайняти більше часу, а за послугу фінустанова може стягувати комісію. Перед замовленням послуги варто заздалегідь уточнити всі деталі, щоб строки та вартість обміну не стали неприємним сюрпризом.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що українці можуть заробити на колекційних доларах. Банконоти, які мають цікавий серійний номер можуть коштувати великих грошей. Інколи їх вигідніше продати колекціонерам, ніж нести в обмінник.

Також Новини.LIVE писали, як не втратити гроші через коливання курсу долара. Українцям рекомендують не поспішати з купівлею валюти. Перш ніж переводити гривні у долари варто визначитися, як довго будуть зберігатися заощадження у валюті.