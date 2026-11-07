Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Курс валют до конца 2026 года: экономист объяснил, будет ли доллар по 50 грн

Курс валют до конца 2026 года: экономист объяснил, будет ли доллар по 50 грн

Ua ru
7 ноября 2026 10:05
Курс доллара в Украине направляется к 50 грн: ожидать ли роста до конца 2026 года Новини.LIVE
Вывеска пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Ноябрь 2026 года принес активные колебания курса валют в Украине. Доллар после недельного роста вошел в нисходящий тренд, однако укрепление гривны будет недолгим. Учитывая динамику, наши граждане задаются вопросом, не достигнут ли курсовые показатели отметки 50 грн/долл. уже в конце года. Мы узнали больше о ситуации на валютном рынке.

Об этом рассказал экономист и финансист Александр Савченко в эфире Новини.LIVE.

Реклама

Стоит ли ожидать доллара по 50 грн

В начале ноября официальный курс гривны к доллару в очередной раз обновил исторический максимум, зафиксировавшись на уровне 45,66 грн/долл. Впоследствии показатели начали умеренно снижаться, но эту динамику называют временной. В любом случае, ослабление национальной валюты продолжится и курс достигнет 46-47 грн/долл.

"Доллар не будет стоить 50 грн к концу 2026 года. Это неадекватные выводы и незрелые мнения. Гривна действительно потеряла несколько копеек за последние недели, но это естественные колебания с тенденцией к ослаблению валюты. Потому что сейчас у нас действительно плохой торговый баланс", — отметил экономист.

По словам Савченко, немало факторов негативно влияют на курс, но среди них есть и положительные. Прежде всего — стабильная международная помощь от западных партнеров. Если Украина получит обещанные суммы в следующем году, то доллар стремительными темпами дорожать не будет.

Читайте также:

Что будет с курсом доллара в ноябре

Доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE рассказал, что официальный курс гривны к доллару может превысить психологическую отметку 46 грн/долл. в ноябре 2026 года. Неизвестно, когда именно это произойдет, но восходящая тенденция приближает показатели к этому уровню.

"Поскольку есть надежда на международную помощь, на внешние средства, то их выгоднее зачислить по курсу более дешевой гривны. Это поможет пополнить государственный бюджет и осуществить запланированные расходы", — уточнил эксперт.

Он убежден, что динамика последних недель продолжится в ноябре, хотя Национальный банк и рассчитал официальный курс на более низких уровнях с понедельника. В дальнейшем будут наблюдаться колебания в пределах 20-50 копеек с устойчивым ростом показателей и временными нисходящими трендами.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Национальный банк объяснил ситуацию с усилением давления на национальную валюту. Из-за повышенного спроса на доллары и незначительного ограничения предложения курс умеренно растет. Но регулятор контролирует динамику показателей и не допустит стремительного обесценивания гривны.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с экономикой Украины в течение 2027-2028 годов. Инфляция начнет замедляться, пока не опустится до ожидаемых 5%. Рост заработных плат продолжится, но покупательная способность граждан существенно не улучшится.

курс валют курс доллара валюта обмен валют Национальный банк Украины
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации