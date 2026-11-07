Вывеска пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Ноябрь 2026 года принес активные колебания курса валют в Украине. Доллар после недельного роста вошел в нисходящий тренд, однако укрепление гривны будет недолгим. Учитывая динамику, наши граждане задаются вопросом, не достигнут ли курсовые показатели отметки 50 грн/долл. уже в конце года. Мы узнали больше о ситуации на валютном рынке.

Об этом рассказал экономист и финансист Александр Савченко в эфире Новини.LIVE.

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Стоит ли ожидать доллара по 50 грн

В начале ноября официальный курс гривны к доллару в очередной раз обновил исторический максимум, зафиксировавшись на уровне 45,66 грн/долл. Впоследствии показатели начали умеренно снижаться, но эту динамику называют временной. В любом случае, ослабление национальной валюты продолжится и курс достигнет 46-47 грн/долл.

"Доллар не будет стоить 50 грн к концу 2026 года. Это неадекватные выводы и незрелые мнения. Гривна действительно потеряла несколько копеек за последние недели, но это естественные колебания с тенденцией к ослаблению валюты. Потому что сейчас у нас действительно плохой торговый баланс", — отметил экономист.

По словам Савченко, немало факторов негативно влияют на курс, но среди них есть и положительные. Прежде всего — стабильная международная помощь от западных партнеров. Если Украина получит обещанные суммы в следующем году, то доллар стремительными темпами дорожать не будет.

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Что будет с курсом доллара в ноябре

Доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE рассказал, что официальный курс гривны к доллару может превысить психологическую отметку 46 грн/долл. в ноябре 2026 года. Неизвестно, когда именно это произойдет, но восходящая тенденция приближает показатели к этому уровню.

"Поскольку есть надежда на международную помощь, на внешние средства, то их выгоднее зачислить по курсу более дешевой гривны. Это поможет пополнить государственный бюджет и осуществить запланированные расходы", — уточнил эксперт.

Он убежден, что динамика последних недель продолжится в ноябре, хотя Национальный банк и рассчитал официальный курс на более низких уровнях с понедельника. В дальнейшем будут наблюдаться колебания в пределах 20-50 копеек с устойчивым ростом показателей и временными нисходящими трендами.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Национальный банк объяснил ситуацию с усилением давления на национальную валюту. Из-за повышенного спроса на доллары и незначительного ограничения предложения курс умеренно растет. Но регулятор контролирует динамику показателей и не допустит стремительного обесценивания гривны.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с экономикой Украины в течение 2027-2028 годов. Инфляция начнет замедляться, пока не опустится до ожидаемых 5%. Рост заработных плат продолжится, но покупательная способность граждан существенно не улучшится.