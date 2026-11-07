Вивіска пункту обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Листопад 2026 року приніс активні коливання курсу валют в Україні. Долар після тижневого зростання спіймав низхідний тренд, однак зміцнення гривні буде недовгим. Враховуючи динаміку, наші громадяни задаються питанням, чи не дійдуть курсові показники до 50 грн/дол. вже наприкінці року. Ми дізналися більше про ситуацію на валютному ринку.

Про це розповів економіст і фінансист Олександр Савченко в ефірі Новини.LIVE.

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Чи очікувати долар по 50 грн

На початку листопада офіційний курс гривні до долара вкотре оновив історичний максимум, зафіксувавшись на рівні 45,66 грн/дол. Згодом показники почали помірно падати, але цю динаміку називають тимчасовою. У всякому разі, послаблення національної валюти продовжиться і курс дійде до 46-47 грн/дол.

"Долар не буде коштувати 50 грн на кінець 2026 року. Це неадекватні висновки і незрілі думки. Гривня дійсно втратила кілька копійок в останні тижні, однак це природні коливання з трендом до послаблення валюти. Тому що зараз у нас дійсно поганий торговельний баланс", — зазначив економіст.

За словами Савченка, чимало факторів негативно впливають на курс, але є серед них і позитивні. Насамперед — стабільна міжнародна допомога від західних партнерів. Якщо Україна отримає обіцяні суми наступного року, то долар стрімкими темпами дорожчати не буде.

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Що буде з курсом долара в листопаді

Доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE розповів, що офіційний курс гривні до долара може перевищити психологічну межу 46 грн/дол. у листопаді 2026 року. Невідомо, коли саме це станеться, проте висхідна тенденція наближує показники до цього рівня.

"Оскільки є сподівання на міжнародну допомогу, на зовнішні гроші, то їх вигідніше зарахувати по курсу більш дешевої гривні. Це допоможе наповнити державний бюджет і здійснити заплановані видатки", — уточнив спікер.

Він переконаний, що динаміка останніх тижнів продовжиться у листопаді, хоч Національний банк розрахував офіційний курс на нижчих позиціях із понеділка. Надалі відбуватимуться коливання в межах 20-50 копійок зі сталим рухом показників угору і тимчасовими низхідними трендами.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Національний банк пояснив ситуацію з посиленням тиску на національну валюту. Через підвищений попит на долари та незначне обмеження пропозиції курс помірно зростає. Але регулятор контролює рух показників і не допустить стрімкого знецінення гривні.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з економікою України протягом 2027-2028 років. Інфляція почне сповільнюватися, поки не опуститься до очікуваних 5%. Зростання заробітних плат продовжиться, але купівельна спроможність громадян сильно не покращиться.