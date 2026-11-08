Счет за коммунальные услуги и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

Обмен валюты обернулся для украинки проблемами с Пенсионным фондом. В ходе проверки банковских операций в ведомстве пришли к выводу, что женщина нарушила условия получения субсидии. Ей предложили вернуть государству выплаченные деньги, а после отказа обратились в суд. Но выяснилось, что ПФУ допустил ошибки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Бесплатную правовую помощь.

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Почему Пенсионный фонд потребовал вернуть субсидию

Жительница Одесской области получала государственную помощь на оплату коммунальных услуг. В ходе проверки Пенсионный фонд обнаружил в ее банковских операциях покупку иностранной валюты. В ПФУ решили, что женщина потратила на это более 50 000 гривен и скрыла такую покупку.

Из-за этого от нее потребовали вернуть ранее полученную субсидию. Сначала деньги предложили вернуть добровольно. Мария отказалась, поэтому Пенсионный фонд подал на нее в суд.

У женщины инвалидность и небольшой доход. Чтобы защитить свои права, она обратилась в Белгород-Днестровское бюро правовой помощи.

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Что на самом деле случилось с деньгами

Юристы проверили банковские выписки и выяснили, что у украинки было два небольших депозита — один в евро, второй в долларах. Она решила обменять евро на американскую валюту.

Однако банк провел операцию в два этапа. Сначала продал евро за гривны, а затем в тот же день купил на полученные средства доллары. Именно эту операцию Пенсионный фонд расценил как покупку валюты, из-за которой женщина якобы лишилась права на субсидию.

На самом деле же она лишь обменяла собственные сбережения. Дополнительных денег не тратила, а общая сумма ее средств осталась неизменной.

Какое решение принял суд по вопросу возврата субсидии

Юрист подготовил возражения на иск Пенсионного фонда и предоставил суду банковские документы. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что общая сумма средств на счетах женщины не превышала 50 000 гривен.

К тому же ПФУ не смог доказать, что женщина или кто-то из членов ее домохозяйства действительно покупали валюту на сумму, превышающую установленный предел. Суд согласился с аргументами защиты и полностью отказал Пенсионному фонду в удовлетворении иска.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как украинцам получить субсидию на отопительный сезон. Большинству получателей помощь перечислили без дополнительных заявлений, но после изменения доходов или состава семьи документы нужно подать заново. Если обратиться до конца ноября, выплату назначат с 1 октября, а с декабря — только с месяца подачи заявления.

Также Новини.LIVE писали, могут ли украинцы получить субсидию, если у них есть долги. Пенсионный фонд может отказать из-за просроченной задолженности свыше трех месяцев на сумму от 680 гривен, но есть способы сохранить право на помощь. Для этого можно реструктуризировать долг или обжаловать его в суде, приложив подтверждение к заявлению.