Комунальна платіжка і гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

Обмін валюти обернувся для українки проблемами з Пенсійним фондом. Під час перевірки банківських операцій у відомстві вирішили, що жінка порушила умови отримання субсидії. Їй запропонували повернути державі виплачені гроші, а після відмови звернулися до суду. Але з'ясувалося, що ПФУ зробив помилки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Безоплатну правничу допомогу.

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Чому Пенсійний фонд вимагав повернути субсидію

Жителька Одещини отримувала державну допомогу на оплату комунальних послуг. Під час перевірки Пенсійний фонд виявив у її банківських операціях купівлю іноземної валюти. У ПФУ вирішили, що жінка витратила на це понад 50 000 гривень і приховала таку покупку.

Через це від неї вимагали повернути раніше отриману субсидію. Спочатку гроші запропонували віддати добровільно. Марія відмовилася, тому Пенсійний фонд подав на неї до суду.

Жінка має інвалідність і невеликий дохід. Щоб захистити свої права, вона звернулася до Білгород-Дністровського бюро правничої допомоги.

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Що насправді сталося з грошима

Юристи перевірили банківські виписки й з'ясували, що українка мала два невеликі депозити — один у євро, другий у доларах. Вона вирішила обміняти євро на американську валюту.

Однак банк провів операцію у два етапи. Спочатку продав євро за гривні, а потім того ж дня купив за отримані кошти долари. Саме цю операцію Пенсійний фонд розцінив як купівлю валюти, через яку жінка нібито втратила право на субсидію.

Насправді ж вона лише обміняла власні заощадження. Додаткових грошей не витрачала, а загальна сума її коштів залишилася незмінною.

Що вирішив суд щодо повернення субсидії

Юрист підготував заперечення на позов Пенсійного фонду та надав суду банківські документи. Під час розгляду справи з'ясувалося, що загальна сума коштів на рахунках жінки не перевищувала 50 000 гривень.

До того ж ПФУ не зміг довести, що жінка або хтось з членів її домогосподарства справді купували валюту на суму понад встановлену межу. Суд погодився з аргументами захисту та повністю відмовив Пенсійному фонду в задоволенні позову.

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