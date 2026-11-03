Жінки гуляють парком. Фото: Pexels

Пенсіонерам в Україні варто уважно аналізувати правильність обчислення своїх виплат, адже навіть неврахування однієї довідки може призвести до відчутних фінансових втрат. В одному з випадків пенсіонеру недоплачували до пенсії 900 грн щомісяця через незначну помилку Пенсійного фонду під час перерахунку виплати.

Про реальний випадок із практики розповіла пенсійний юрист Тетяна Ходіневич, передають Новини.LIVE.

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Через що можна недоотримати тисячі гривень пенсії

За словами спеціалістки, під час оформлення пенсії чоловік подав до Пенсійного фонду довідку про заробітну плату. У пенсійній справі навіть містився акт, що підтверджував достовірність документа. Однак під час обчислення індивідуального коефіцієнта заробітку саму довідку не взяли до уваги.

Тетяна Ходіневич пояснила, що перевірка довідки про зарплату може займати певний час, але після підтвердження її достовірності ПФУ зобов'язаний врахувати дані та провести перерахунок пенсійної виплати, якщо це вигідно для самого пенсіонера. У випадку з її клієнтом Пенсійний фонд з незрозумілих причин не провів необхідного перерахунку.

Через цю помилку чоловік щомісяця отримував на 900 грн менше, ніж належить. У ситуації не наводиться конкретний період недоплати, але якщо припустити, що помилку не помічали протягом року, то людина могла недоотримати майже 11 000 грн до пенсії.

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Чому виникають такі ситуації

У випадку з цим пенсіонером проблему з "прихованою" недоплатою вдалося вирішити без звернення до суду. Після звернення до ПФУ було проведено належний перерахунок з дати призначення пенсії, а заборгованість за попередні місяці виплачено за весь період недоплати.

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Тетяна Ходіневич зазначила, що людина може роками отримувати пенсію та бути впевненою, що все пораховано правильно. Особливо це стосується пенсіонерів старшого віку, яким самостійно складно розібратися в тонкощах законодавства та перевірити свою пенсійну справу.

Якщо під час оформлення пенсії фахівці ПФУ чогось не повідомили, то це не означає, що всі довідки та документи враховані правильно. Людський фактор ніхто не скасовував, тому пенсіонерам варто брати ситуацію й на свій контроль.

Як виявити помилку в розрахунку пенсії

Пенсіонер може особисто або з допомогою профільних фахівців комплексно проаналізувати дані. Зокрема, варто звернути увагу на:

індивідуальні коефіцієнти заробітку;

страховий стаж та його врахування;

належні доплати та надбавки;

документи пенсійної справи;

інформацію в електронному кабінеті ПФУ.

Іноді перевірка допомагає виявити помилки та домогтися справедливого розрахунку пенсійної виплати.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про перерахунок пенсій у три етапи. На 2027 рік заплановано декілька підвищень виплат. Зокрема, з 1 січня зростуть мінімальні пенсії, а 1 березня проведуть щорічну індексацію.

Також Новини.LIVE писали, що українцям можуть блокувати пенсійні рахунки через борги. Хоча такі виплати захищені від стягнень, випадки все ж трапляються. Українцям рекомендують розподіляти надходження по різних картках, щоб було легше відновити доступ до коштів у разі блокування.