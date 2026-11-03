Женщины гуляют по парку. Фото: Pexels

Пенсионерам в Украине следует внимательно проверять правильность расчета своих выплат, ведь даже неучет одной справки может привести к ощутимым финансовым потерям. В одном из случаев пенсионеру недоплачивали к пенсии 900 грн ежемесячно из-за незначительной ошибки Пенсионного фонда при перерасчете выплаты.

Об этом реальном случае из практики рассказала пенсионный юрист Татьяна Ходиневич, передают Новини.LIVE.

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Из-за чего можно недополучить тысячи гривен пенсии

По словам специалиста, при оформлении пенсии мужчина подал в Пенсионный фонд справку о заработной плате. В пенсионном деле даже содержался акт, подтверждавший достоверность документа. Однако при расчете индивидуального коэффициента заработка саму справку не приняли во внимание.

Татьяна Ходиневич объяснила, что проверка справки о зарплате может занять некоторое время, но после подтверждения ее достоверности ПФУ обязан учесть данные и провести перерасчет пенсионных выплат, если это выгодно для самого пенсионера. В случае с ее клиентом Пенсионный фонд по непонятным причинам не произвел необходимый перерасчет.

Из-за этой ошибки мужчина ежемесячно получал на 900 грн меньше, чем положено. В ситуации не указан конкретный период недоплаты, но если предположить, что ошибку не замечали в течение года, то человек мог недополучить почти 11 000 грн к пенсии.

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Почему возникают такие ситуации

В случае с этим пенсионером проблему со "скрытой" недоплатой удалось решить без обращения в суд. После обращения в ПФУ был произведен надлежащий перерасчет с даты назначения пенсии, а задолженность за предыдущие месяцы выплачена за весь период недоплаты.

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Татьяна Ходиневич отметила, что человек может годами получать пенсию и быть уверенным, что все рассчитано правильно. Особенно это касается пенсионеров старшего возраста, которым самостоятельно сложно разобраться в тонкостях законодательства и проверить свое пенсионное дело.

Если при оформлении пенсии специалисты ПФУ о чем-то не сообщили, это не означает, что все справки и документы учтены правильно. Человеческий фактор никто не отменял, поэтому пенсионерам стоит взять ситуацию под свой контроль.

Как выявить ошибку в расчете пенсии

Пенсионер может лично или с помощью профильных специалистов комплексно проанализировать данные. В частности, стоит обратить внимание на:

индивидуальные коэффициенты заработка;

страховой стаж и его учет;

принадлежащие доплаты и надбавки;

документы пенсионного дела;

информацию в электронном кабинете ПФУ.

Иногда проверка помогает выявить ошибки и добиться справедливого расчета пенсионных выплат.

Ранее Новини.LIVE сообщали о перерасчете пенсий в три этапа. На 2027 год запланировано несколько повышений выплат. В частности, с 1 января вырастут минимальные пенсии, а 1 марта пройдет ежегодная индексация.

Также Новини.LIVE писали, что украинцам могут блокировать пенсионные счета из-за долгов. Хотя такие выплаты защищены от взысканий, случаи все же происходят. Украинцам рекомендуют распределять поступления по разным картам, чтобы в случае блокировки было проще восстановить доступ к средствам.