Вивіска пункту обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Чимало українців регулярно займаються обміном валюти. Хтось планує велику покупку за іноземні купюри, а комусь закортіло накопичувати долари чи євро для використання у майбутньому. Якою би не була причина, всіх учасників ринку хвилює питання, яку валюту купувати найвигідніше станом на листопад 2026 року.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

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Долар чи євро — яку валюту обрати

Курс обох найпоширеніших світових валют почав падати у листопаді, однак динаміка залишається контрольованою і прогнозованою. Суттєвого зміцнення гривні українцям очікувати не варто, різкого зростання показників також не передбачають.

За словами Плотнікова, вибір іноземної валюти для заощаджень залежить від індивідуальних обставин. Громадяни повинні покладатися на власні потреби. Наприклад, якщо хтось має родичів/друзів у Європі чи планує подорожувати, то краще обміняти гривню на євро.

"Якщо це якісь абстрактні міркування, то можна рекомендувати диверсифікацію кошика — 30% та 20% на долар і євро чи по 30% на кожну валюту. Інше варто зберігати у гривні, на банківських депозитах, в державних облігаціях тощо", — зазначив економіст.

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Олексій Плотніков не може сказати, яка валюта — долар чи євро — має більше переваг для українців станом на листопад 2026 року. Офіційні курси продовжують помірно зростати і не зупиняться на досягнутих рівнях. Тому необхідно тверезо оцінити свій фінансовий стан і готовність відкласти велику суму.

Чи може курс долара зрости до 50 грн

Фінансист Олександр Савченко розповів у коментарі Новини.LIVE, чи варто українцям готуватися до різкого знецінення гривні. Він прогнозує підвищення показників максимум до 46-47 грн/дол. на кінець 2026 року і не більше. Песимістичні прогнози наразі безпідставні.

"Долар не буде коштувати 50 грн. Це неадекватні висновки і незрілі думки. Гривня дійсно втратила кілька копійок в останні тижні, однак це природні коливання з трендом до послаблення валюти. Зараз у нас дійсно поганий торговельний баланс", — зазначив спікер.

Савченко зауважив, що на офіційний курс гривні до долара впливають різні негативні фактори, однак вистачає і позитивних. Серед них — стабільна міжнародна фінансова допомога від партнерів України. Ці кошти допоможуть стримувати показники і не допускати знецінення національної валюти.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які долари не приймають в обмінних пунктах України станом на 2026 рік. Фінансові установи можуть відмовити в обслуговуванні, якщо іноземні купюри мають ознаки значного зношення чи пошкодження. Ми розібралися, про які дефекти йдеться.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з курсом долара в Україні протягом листопада 2026 року. Економіст Олексій Плотніков прогнозує фіксацію на рівні 46 грн/дол. із коливаннями у діапазоні 20-50 копійок. Висхідна тенденція буде продовжуватися до кінця року.