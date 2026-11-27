Пункт обмена валюты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Граждане Украины смогут выгоднее обменять валюту в конце ноября 2026 года благодаря снижению курсовых показателей. Доллар и евро существенно подешевели в течение последних недель, и тенденции к росту не наблюдается. В декабре ситуация вряд ли кардинально изменится, хотя всегда остается вероятность непредвиденных обстоятельств.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

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Что будет с курсом доллара в декабре

В течение ноября официальный курс гривны к доллару колебался в диапазоне 44,92-45,66 грн/долл. Американская валюта подешевела благодаря увеличению предложения на валютном рынке, что позволило Национальному банку немного укрепить гривну и приостановить стремительную девальвацию.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Некоторые экспортеры ввезли валюту в Украину и начали ее обменивать, чтобы платить налоги. Плюс поступила помощь от западных партнеров. Это затормозило девальвацию гривны и запустило нисходящую динамику", — отметил экономист.

По его мнению, декабрь не принесет неожиданных изменений, а курс будет находиться в пределах 45,10-45,50 грн/долл. Вероятность приближения к психологическому уровню 46 грн/долл. сохраняется, но она очень низкая, даже несмотря на рождественско-новогодние праздники, когда граждане активно тратят сбережения на покупку подарков.

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Чего ожидать от курса евро

Самый низкий официальный курс гривны к евро, зафиксированный в ноябре, находился на уровне 49,27 грн. А самый высокий показатель в этом же месяце достиг 51,24 грн. Разница почти в 2 грн объясняется соотношением в главной валютной паре, которое неожиданно опустилось до 1,10 долл./евро.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Евро сейчас укрепляется, и это влияет на обменный курс в Украине. Прогнозировать, что будет с показателями до конца 2026 года, сложно, ведь впереди целый месяц. Но я предполагаю, что тенденция укрепления валюты по отношению к доллару сохранится", — констатировал Алексей Плотников.

Он советует украинцам обратить внимание на евро, пока официальный курс падает. Особенно если есть планы поехать в Европу в ближайшее время или совершить какую-то крупную покупку. Хотя не стоит держать все сбережения в одной валюте, поскольку существует риск обесценивания.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE сообщали, что национальная валюта Украины недооценена на 47%. Согласно "индексу Биг Мака", справедливый курс доллара должен находиться на уровне 24 грн, а не превышать 45 грн. Это удалось определить путем сравнения цен на стандартные бургеры.

Также мы писали, что украинцев могут строго оштрафовать из-за валюты в 2026 году. Нашим гражданам запрещено покупать и продавать иностранные купюры на улице. Кроме того, от людей требуют декларировать наличные на границе и соблюдать нормы валютного законодательства.