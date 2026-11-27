Пункт обміну валюти в Києві. Фото: Новини.LIVE

Громадяни України можуть вигідніше здійснити обмін валюти наприкінці листопада 2026 року завдяки зниженню курсових показників. Долар і євро суттєво подешевшали протягом останніх тижнів, а тяжіння до висхідної тенденції не спостерігається. У грудні ситуація навряд чи докорінно зміниться, хоча завжди залишається ймовірність непередбачуваних обставин.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

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Що буде з курсом долара у грудні

Протягом листопада офіційний курс гривні до долара коливався в діапазоні 44,92-45,66 грн/дол. Американська валюта подешевшала завдяки збільшенню пропозиції на валютному ринку, що дозволило Національному банку трохи зміцнити гривню і призупинити стрімку девальвацію.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Певні експортери завезли валюту в Україну та почали її обмінювати, щоб сплачувати податки. Плюс надійшла допомога від західних партнерів. Це загальмувало девальвацію гривні та запустило низхідну динаміку", — зазначив економіста.

На його думку, грудень не принесе неочікуваних змін, а курс буде перебувати в межах 45,10-45,50 грн/дол. Ймовірність наближення до психологічного рівня 46 грн/дол. зберігається, але вона дуже низька, навіть попри різдвяно-новорічні свята, коли громадяни активно витрачають заощадження для купівлі подарунків.

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Чого чекати від курсу євро

Найнижчий офіційний курс гривні до євро, зафіксований у листопаді, перебував на рівні 49,27 грн. Натомість найвищий показник у цьому ж місяці досяг 51,24 грн. Різниця майже у 2 грн пояснюється співвідношенням у головній валютній парі, яке неочікувано опустилося до 1,10 дол./євро.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Євро зараз зміцнюється, і це впливає на обмінний курс в Україні. Прогнозувати, що буде з показниками до кінця 2026 року, важко, адже попереду цілий місяць. Але я передбачаю збереження тенденції посилення валюти відносно долара", — констатував Олексій Плотніков.

Він радить українцям звернути увагу на євро, поки офіційний курс падає. Особливо якщо є плани поїхати в Європу найближчим часом або здійснити якусь велику покупку. Хоча не варто тримати всі заощадження в одній валюті, бо існує ризик знецінення.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE розповідали, що національна валюта України недооцінена на 47%. Згідно з "індексом Біг Мака", справедливий курс долара має перебувати на рівні 24 грн, а не перевищувати 45 грн. Це вдалося визначити шляхом порівняння ціни на стандартні бургери.

Також ми писали, що українців можуть суворо оштрафувати через валюту у 2026 році. Нашим громадянам заборонено купувати і продавати іноземні купюри на вулиці. Плюс від людей вимагають декларувати готівку на кордоні та дотримуватися норм валютного законодавства.