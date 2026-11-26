Вивіска пункту обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

В Україні передбачені великі штрафи через валюту, зокрема за проведення обмінних операцій без відповідної ліцензії. В кожному місті можна знайти "точки", де фізичні особи пропонують купити чи продати долари за вигідним курсом. Але передача готівки без оформлення касових документів вважається порушенням валютного законодавства і тягне за собою відповідальність.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 162 Кодексу про адміністративні правопорушення.

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Які штрафи за обмін "з рук"

Деякі громадяни України можуть вести незаконну діяльність — здійснювати операції купівлі-продажу валюти на вулиці, без ліцензії Національного банку. Натомість закон однозначний: таке право належить лише банкам, небанківським фінансовим установам та їх агентам із чинним дозволом НБУ.

Систематичне передавання коштів між фізичними особами без оформлення касових документів кваліфікується як незаконний обіг валюти, а відповідальність затверджена статтею 162 КУпАП. Станом на 2026 рік незаконні скуповування, продаж, обмін і використання валютних цінностей як засобу платежу передбачає:

штраф у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 8 500 до 17 000 грн;

конфіскацію готівки.

При цьому контролюючі органи притягнуть до відповідальності як організатора нелегальної діяльності, так і клієнта, якщо йому виповнилося 16 років. Тобто під удар можуть потрапити пересічні громадяни, які вирішили один раз обміняти гривні на долари чи навпаки "з рук", націлившись на вигідніший курс.

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Які купюри долара не можна обміняти

Національний банк затвердив прозорі правила обміну іноземної валюти в Україні, заборонивши учасникам ринку встановлювати обмеження через номінал або рік випуску купюр. Тому відмова прийняти старі долари вважається порушенням і тягне за собою каральні заходи.

"НБУ не ухвалював жодних нормативно-правових актів, що передбачають заборону здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема доларами серії 1996 року", — пояснили на офіційному сайті регулятора.

Однак деякі банкноти взагалі не підлягають використанню. Чинною залишається американська валюта, випущена Федеральною резервною системою США після 1914 року. Якщо готівка надрукована раніше, вона вважається неплатоспроможною. Такі гроші мають лише колекційну цінність.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, яким повинен бути курс долара в Україні за "індексом Біг Мака". Станом на липень 2026 року гривня була недооцінена майже на 47%. А "справедливий" курс американської валюти мав доходити до рівня близько 23,95 грн/дол., а не перевищувати 45 грн/дол.

Також ми розповідали, який номінал євро часто не приймають на обмін. Купюри по 500 євро припинили випускати з 2019 року та вивели з обігу, хоча вони зберегли статус платіжного засобу. Деякі фінансові установи в Україні відмовляються приймати банкноти цього номіналу.