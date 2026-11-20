Пункт обміну валюти в Києві. Фото: Новини.LIVE

Українці регулярно здійснюють обмін валюти, орієнтуючись на власні потреби та актуальний курс. Але деякі купюри варто замінити якомога швидше, щоб уникнути проблем з їх використанням у майбутньому. Йдеться про один із номіналів євро, який зберіг статус платіжного засобу, проте більше не випускається центробанком через ризики фальсифікації.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які купюри євро можуть не прийняти в обмінниках України.

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Який номінал євро не випускають

Ще в далекому 2019 році Європейський центральний банк припинив випуск купюр номіналом 500 євро. В обігу залишилися паперові гроші першої серії — вони зберегли платоспроможність і повинні прийматися для обміну чи заміни в усіх фінансових установах.

На території України окремих заборон на використання 500 євро не встановили. Тому відмова працівника обмінного пункту прийняти валюту вважається порушенням і тягне за собою відповідальність. Загалом рік випуску чи номінал не можуть бути причиною жодних обмежень на обмін.

"Банкноту 500 євро не включили до серії "Європа" і не випускали з 27 квітня 2019 року. Але номінал завжди зберігатиме свою вартість, купюри можна буде обміняти в будь-якому національному центральному банку єврозони", — йдеться на офіційному сайті ЄЦБ.

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Які банкноти 500 євро не обмінюють

Згідно з постановою НБУ "Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні" № 103, причинами відмови від обміну купюр номіналом 500 євро можуть бути ознаки сильного пошкодження або зношення. До них відносять:

розриви і розрізи на частини;

локальні плями, загальна площа яких перевищує 50%;

сильні забруднення, зокрема такі, що спричиняють люмінесценцію паперу під ультрафіолетом;

друкарські недоліки;

змінений первісний колір паперу чи зображень;

пошкодження елементів захисту чи дизайну;

ознаки гниття, сліди від вогню/води/хімікатів.

Такі купюри неможливо обміняти в жодному банку чи іншій фінансовій установі. Єдиний варіант для власників валюти — замовити послугу інкасо і відправити гроші за кордон для заміни на нові банкноти. Однак доведеться заплатити певну комісію, розмір якої визначає надавач послуги.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Національний банк планує завершити процес виведення з обігу монет номіналом 10 копійок у лютому 2027 року. Громадяни зможуть принести гроші в банк для заміни на купюри чи інші монети. Але деякі екземпляри краще зберегти для продажу нумізматам.

Також Новини.LIVE розповідали, що паперові фунти стерлінгів повністю втратили платоспроможність. Банк Англії замінив їх на полімерні купюри. Українці, які накопичили іноземну валюту, можуть здійснити обмін чи зарахувати гроші на картку, але тільки на території Великої Британії.