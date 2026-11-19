Чоловік біля банкомату ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Українцям не варто здійснювати обмін копійок на інші платіжні монети чи паперові купюри, оскільки деякі металеві гроші дуже дорого коштують. Національний банк хоче вилучити з обігу 10 копійок усіх років карбування і запропонує громадянам безплатну заміну на дійсні номінали. Ми дізналися, яких екземплярів точно не треба позбуватися найближчим часом.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований сайт "Монети-ягідки".

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10 копійок 1992 року карбування

Регулятор розглядає можливість завершення процесу вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок з 1 лютого 2027 року. Тобто металеві гроші всіх років випуску втратять статус платіжного засобу — їх не вдасться використати у жодних розрахункових операціях.

Але українці зможуть обміняти накопичені копійки на інші монети чи купюри в будь-якому банку. З цим не варто поспішати, бо деякі штампи дуже дорого коштують. Наприклад, за різновиди 1.34ЕАм, 3.11ДАм і 3.12ДАм колекціонери готові заплатити тисячі гривень, оскільки йдеться про так звані "шестиягідники".

10 копійок 1992 року, штамп 3.11ДАм. Фото: Монети-ягідки

Всі вони мають одну характерну ознаку — у гронах №3 та №6 присутні по шість ягід. Залежно від різновиду, гурти бувають з дрібною чи крупною насічкою, а середній зуб тризуба — з потовщенням або звуженням зверху. Середня вартість штампу 1.34ЕАм — від 3 000 до 6 000 грн, 3.11ДАм — до 14 000 грн, 3.12ДАм — до 12 000 грн.

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10 копійок 1994 року випуску

Тоді монети карбували різними типами штемпелів, унаслідок чого з'явилося багато різновидів. Частина з них коштує не дорожче свого номіналу, але деякі штампи здатні принести власникам великі гроші. Наприклад, різновид 2ГБк характеризується такими ознаками дизайну:

четверте зерно третього колоса розімкнене;

четверте зерно четвертого колоса торкається листа;

у гроні №7 хвостик не торкається ягоди;

у гроні №3 хвостик короткий і тонкий;

гурт з крупною насічкою.

10 копійок 1994 року, штамп 2ГБк. Фото: Монети-ягідки

Нумізмати віддадуть за монету до 2 600 грн у середньому. Важливо не сплутати різновид із дешевим штампом 2Гак, у якого довгий тонкий хвостик у гроні №3. Якщо знайдете 10 копійок з такими ознаками, краще продайте їх на онлайн-аукціоні до моменту виведення з обігу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які дві українські монети принесуть великий дохід у листопаді 2026 року. Номінал 25 копійок характеризується великою кількістю різновидів, а штамп 2ГАм коштує 1 500 грн у середньому. Його легко відрізнити від дешевих монет за особливостями дизайну.

Також Новини.LIVE розповідали, як знайти у гаманці дорогі монети номіналом 50 копійок. Українцям варто шукати різновид 3Ваг, який одним із перших карбували на Луганському верстатобудівному заводі. Характерна ознака металевого виробу — відсутність насічок на гурті.