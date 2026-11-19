Мужчина возле банкомата ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Украинцам не стоит осуществлять обмен копеек на другие платежные монеты или бумажные купюры, поскольку некоторые металлические деньги стоят очень дорого. Национальный банк намерен изъять из обращения 10 копеек всех годов чеканки и предложит гражданам бесплатную замену на действующие номиналы. Мы узнали, от каких экземпляров точно не стоит избавляться в ближайшее время.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный сайт Монеты-ягодки.

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10 копеек 1992 года чеканки

Регулятор рассматривает возможность завершения процесса изъятия из обращения монет номиналом 10 копеек с 1 февраля 2027 года. То есть металлические деньги всех годов выпуска утратят статус платежного средства — их нельзя будет использовать ни в каких расчетных операциях.

Но украинцы смогут обменять накопленные копейки на другие монеты или купюры в любом банке. С этим не стоит спешить, ведь некоторые штампы стоят очень дорого. Например, за разновидности 1.34ЕАм, 3.11ДАм и 3.12ДАм коллекционеры готовы заплатить тысячи гривен, поскольку речь идет о так называемых "шестиягодниках".

10 копеек 1992 года, штамп 3.11ДАм. Фото: Монеты-ягодки

Все они имеют один характерный признак — в гроздьях №3 и №6 есть по шесть ягод. В зависимости от разновидности, гурты бывают с мелкой или крупной насечкой, а средний зуб тризуба — с утолщением или сужением сверху. Средняя стоимость штампа 1.34ЕАм — от 3 000 до 6 000 грн, 3.11ДАм — до 14 000 грн, 3.12ДАм — до 12 000 грн.

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В то время монеты чеканились с использованием различных типов штемпелей, в результате чего появилось много разновидностей. Часть из них стоит дороже своего номинала, но некоторые штампы способны принести владельцам большие деньги. Например, разновидность 2ГБк характеризуется такими признаками дизайна:

четвертое зерно третьего колоса разъединено;

четвертое зерно четвертого колоса касается листа;

в грозди №7 хвостик не касается ягоды;

в грозди №3 хвостик короткий и тонкий;

ободок с крупной насечкой.

10 копеек 1994 года, штамп 2ГБк. Фото: Монеты-ягодки

Нумизматы готовы заплатить за монету в среднем до 2 600 грн. Важно не спутать эту разновидность с дешевым штампом 2Гак, у которого длинный тонкий хвостик в грозди №3. Если найдете 10 копеек с такими признаками, лучше продайте их на онлайн-аукционе до момента изъятия из обращения.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие две украинские монеты принесут большой доход в ноябре 2026 года. Номинал 25 копеек отличается большим количеством разновидностей, а штамп 2ГАм стоит в среднем 1 500 грн. Его легко отличить от дешевых монет по особенностям дизайна.

Также Новини.LIVE рассказывали, как найти в кошельке дорогие монеты номиналом 50 копеек. Украинцам стоит искать разновидность 3Ваг, которую одной из первых чеканили на Луганском станкостроительном заводе. Характерный признак металлического изделия — отсутствие насечек на гурте.