Сотрудница банка выдает деньги. Фото: НБУ

В украинцев может возникнуть необходимость обменять обычные копейки на бумажные деньги. Ведь со временем мелкие монеты накапливаются, и когда их становится очень много, возникает вопрос, что делать с этим "сокровищем". Финансовые учреждения предоставляют услугу обмена копеек — как платежеспособных, так изъятых из обращения. Мы выяснили, нужно ли клиентам банков платить за эту услугу по состоянию на 2026 год.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, взимается ли комиссия за обмен копеек на гривны.

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Сколько стоит обменять копейки на банкноты

Граждане могут обращаться в банковские учреждения для замены металлических монет на бумажные. Единого тарифа в Украине нет, поэтому стоит заранее узнать о потенциальных расходах в конкретном банке, прежде чем туда идти. Размер комиссии может зависеть от количества копеек, общей суммы или других факторов.

По состоянию на ноябрь 2026 года действуют такие правила обмена монет в различных финансовых учреждениях:

ПриватБанк — услуга не тарифицируется, но в кассах принимают только копейки, выведенные из обращения;

Ощадбанк — 0,5% от суммы, но не менее 50 грн;

ПУМБ — бесплатный обмен монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек;

Поликомбанк — 30 грн за 1000 монет (для юридических лиц и ФЛП);

UKRSIBBANK — 0,5% от суммы свыше 1000 грн, но не менее 50 грн;

Кредобанк — 5 грн за каждые 100 штук монет.

Как видно, украинские банки могут брать деньги за обмен копеек на купюры, но часто размер комиссии зависит от дополнительных факторов. Не помешает заранее узнать, проводится ли обмен оборотных монет, а не только расчетные операции, ведь некоторые финансовые учреждения подобные услуги не предоставляют.

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Какие монеты были изъяты из обращения

Согласно информации на официальном сайте Национального банка, полностью утратили платежную силу монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек всех годов чеканки. Их больше не принимают в магазинах, общественном транспорте или для оплаты любых товаров/услуг.

"Оборотные монеты номиналом 1 гривна были введены в обращение 12 марта 1997 года. Такие монеты (включая памятные монеты обычного качества), изготовленные до 2018 года, постепенно изымаются из обращения с 1 октября 2020 года", — пояснили в НБУ.

Также регулятор постепенно выводит из обращения 10 копеек и 1 гривну золотистого цвета. Вместо них наличный оборот пополнили номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен серебристого цвета. На них можно обменять банкноты национальной валюты, утратившие статус платежного средства.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут выгодно продать некоторые старые монеты. В частности 5 копеек 1996 года стоили на онлайн-аукционе около 1 500 грн. А за 1 гривну 2018 года чеканки из набора "Монеты Украины 2018" коллекционеры предлагали 2 500 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему украинцам стоит избавиться от купюр номиналом 500 евро. Их давно перестали выпускать, однако не изъяли из обращения. Банкноты остаются действительным платежным средством, хотя некоторые обменные пункты могут отказаться принимать наличные у клиента.