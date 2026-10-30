Украинские копейки в руках. Фото: УНИАН

Украинцы могут неплохо заработать на старых монетах. Некоторые металлические изделия стоят дорого — от нескольких сотен до тысяч гривен. Коллекционеры охотятся за редкими экземплярами и готовы заплатить гораздо больше, чем предусмотрено номиналом. Мы узнали, какие копейки следует искать в кошельке для продажи на онлайн-аукционе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал "Монеты-ягодки".

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10 копеек 1992 года

Редкой считается разновидность 1.14Гам — ее средняя стоимость колеблется в пределах 10 000-13 000 грн. Монету нечасто продают на онлайн-аукционах, поскольку в обращении ее найти непросто. Штамп характеризуется такими особенностями дизайна:

средний зуб тризуба с утолщением сверху;

единица даты с хвостиком;

верх букв Ї и Н прямой, низ загнут.

Дизайн монет номиналом 10 копеек. Фото: Монеты-ягодки

"Кроме того, существует разновидность 1.14ГАк, у нее крупная насечка на гурте. Такие 10 копеек тоже считаются редкими, и их цена будет не меньше, чем у монеты с мелкой насечкой", — отметили специалисты портала.

10 копеек 1994 года

Тиражи чеканили разными типами штемпелей, в результате чего появилось много штампов. Украинцам стоит обратить внимание на две разновидности, способные заинтересовать коллекционеров — 2БАм и 2ГБк. Первый легко определить по нижней маленькой ягоде в гроздье №2 и разомкнутому четвертому зерному третьего колоса.

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Кроме того, у штампа 2БАм четвертое зерно четвертого колоса касается листа. Средняя стоимость монеты в хорошем состоянии достигает 6 000 грн, а при наличии следов эксплуатации и пребывания в обращении — до 3 000 грн.

Разновидность 2БАм, 10 копеек 1994 года чеканки. Фото: Монеты-ягодки

Разновидность 2ГБк характеризуется гуртом с крупной насечкой, коротким тонким хвостиком в грозди №3, размыкающимся четвертым зерном третьего колоса и отделенным от ягоды хвостиком в грозди №7. Цена варьируется в пределах 2 000-2 600 грн. Важно не спутать с дешевым штампом 2Гак, у которого длинный хвостик в грозди №3.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, за какой серебряной монетой от Национального банка охотятся нумизматы. Цена изделия под названием "Марена днепровская" 2018 года чеканки номиналом 10 гривен достигла почти 15 000 грн. Ее включили в популярную серию "Флора и фауна".

Также Новини.LIVE рассказывали, какие старые копейки способны принести значительный доход украинцам. Наибольшие суммы коллекционеры предлагают за монеты 1992 года выпуска. Цены могут доходить до 14 000 грн в среднем, например, за разновидность 1.11АЕ (номинал 1 копейка).