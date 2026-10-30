Українські копійки в руках. Фото: УНІАН

Українці можуть заробити непогані гроші на старих монетах. Деякі металеві вироби дорого коштують — від кількох сотень до тисяч гривень. Колекціонери полюють за рідкісними екземплярами і готові заплатити набагато більше, ніж передбачає номінал. Ми дізналися, які копійки слід шукати в гаманці для продажу на онлайн-аукціоні.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал "Монети-ягідки".

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10 копійок 1992 року

Рідкісним вважається різновид 1.14Гам — його середня вартість коливається у межах 10 000-13 000 грн. Монету нечасто продають на онлайн-аукціонах, оскільки в обігу її знайти непросто. Штамп характеризується такими особливостями дизайну:

середній зуб тризуба з потовщенням зверху;

одиниця дати з хвостиком;

верх букв Ї та Н прямий, низ загнутий.

Дизайн монет номіналом 10 копійок. Фото: Монети-ягідки

"Плюс існує різновид 1.14ГАк, у нього крупна насічка на гурті. Такі 10 копійок так само вважаються рідкісними і ціна буде не меншою, ніж у монети з дрібною насічкою", — зазначили фахівці порталу.

10 копійок 1994 року

Тиражі карбували різними типами штемпелів, унаслідок чого з’явилося багато штампів. Українцям варто звернути увагу на два різновиди, здатних зацікавити колекціонерів — 2БАм і 2ГБк. Перший легко визначити за нижньою маленькою ягодою у гроні №2, а також розімкненим четвертим зерном третього колоса.

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Плюс у штампа 2БАм четверте зерно четвертого колоса торкається листа. Середня вартість монети у гарному стані доходить до 6 000 грн, а якщо присутні сліди експлуатації та перебування в обігу — до 3 000 грн.

Різновид 2БАм, 10 копійок 1994 року карбування. Фото: Монети-ягідки

Різновид 2ГБк характеризується гуртом із крупною насічкою, коротким тонким хвостиком у гроні №3, розімкненим четвертим зерном третього колоса і відокремленим від ягоди хвостиком у гроні №7. Ціна варіюється у межах 2 000-2 600 грн. Важливо не сплутати з дешевим штампом 2Гак, у якого довгий хвостик у гроні №3.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, за якою срібною монетою від Національного банку полюють нумізмати. Майже 15 000 грн сягнула ціна виробу під назвою "Марена дніпровська" 2018 року карбування номіналом 10 гривень. Її включили до популярної серії "Флора і фауна".

Також Новини.LIVE розповідали, які старі копійки здатні принести значний дохід українцям. Найбільші суми колекціонери пропонують за монети 1992 року виготовлення. Ціни можуть доходити до 14 000 грн у середньому, наприклад, за різновид 1.11АЕ (номінал 1 копійка).