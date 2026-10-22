Процес карбування монети. Фото: НБУ/Flickr

На спеціалізованих порталах та онлайн-аукціонах можна знайти чимало оголошень про продаж українських монет. Більшість із них звичайні та коштують не дорожче власного номіналу. Але трапляються дійсно цінні екземпляри, за які колекціонери готові боротися. Наприклад, вартість однієї монети сягнула майже 15 000 грн ще за п’ять днів до кінця торгів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Violity.

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Яку монету можна дорого продати

Користувач онлайн-аукціону запропонував нумізматам придбати срібний пам’ятний виріб, випущений Національним банком у далекому 2018 році. Монета під назвою "Марена дніпровська" ввійшла до популярної серії "Флора і фауна".

Вона характеризується такими особливостями:

номінал — 10 гривень;

метал і проба — срібло 925;

якість карбування — Proof;

маса чистого срібла — 31,1 г (1 тройська унція);

тираж — 2 500 штук.

На Violity за короткий проміжок часу зацікавлені особи здійснили 26 ставок, а ціна лоту піднялася майже до 15 000 грн. Попит серед українців можна пояснити не лише інвестиційною привабливістю монети і невеликим тиражом, але й номером сертифікату НБУ — 00002.

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"Це практично самий початок нумерації сертифікатів — номер, який значно виділяється серед стандартних екземплярів із сертифікатами з середини тиражу", — йдеться в описі лоту.

Який дизайн монети від НБУ

Національний банк присвятив срібний виріб прісноводній зграйній донній рибі родини коропових — марені дніпровській. Вид занесений до Червоної книги України та Європейського червоного списку. На реверсі монети показали безпосередньо рибу над стилізованим річковим дном.

Аверс містить вінок, утворений із зображень окремих видів флори і фауни, в обрамлені якого розміщений малий Державний Герб України, номінал і рік карбування.

Торги будуть завершені 25 жовтня — до того часу вартість монети може суттєво зрости і перевищити суму 15 000 грн. Це залежить від зацікавленості колекціонерів у придбанні саме цього нумізматичного виробу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть дорого продати монету номіналом 1 копійка 1992 року карбування. Серед цінних різновидів виділяють 1.11АЕ, 1.2АА та 1.35АА. Середня вартість одного металевого виробу може коливатися від 8 000 до 14 000 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що дефекти часто збільшують вартість монети. Нумізмати шукають для своїх колекцій унікальні екземпляри, тому готові віддати чималі гроші за копійки з випуклостями, поворотом сторін, зайвими малюнками на аверсі/реверсі тощо.