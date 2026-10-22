Процесс чеканки монеты. Фото: НБУ/Flickr

На специализированных порталах и онлайн-аукционах можно найти немало объявлений о продаже украинских монет. Большинство из них обычные и стоят не дороже своего номинала. Но попадаются и действительно ценные экземпляры, за которые коллекционеры готовы бороться. Например, стоимость одной монеты достигла почти 15 000 грн еще за пять дней до окончания торгов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Violity.

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Какую монету можно продать дорого

Пользователь онлайн-аукциона предложил нумизматам приобрести серебряное памятное изделие, выпущенное Национальным банком в далеком 2018 году. Монета под названием "Марена днепровская" вошла в популярную серию "Флора и фауна".

Она отличается такими особенностями:

номинал — 10 гривен;

металл и проба — серебро 925;

качество чеканки — Proof;

масса чистого серебра — 31,1 г (1 тройская унция);

тираж — 2 500 штук.

На Violity за короткий промежуток времени заинтересованные лица сделали 26 ставок, а цена лота поднялась почти до 15 000 грн. Спрос среди украинцев можно объяснить не только инвестиционной привлекательностью монеты и небольшим тиражом, но и номером сертификата НБУ — 00002.

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Объявление о продаже монеты от НБУ. Фото: скриншот

"Это практически самое начало нумерации сертификатов — номер, который значительно выделяется среди стандартных экземпляров с сертификатами из середины тиража", — говорится в описании лота.

Какой дизайн монеты от НБУ

Национальный банк посвятил серебряное изделие пресноводной стайной донной рыбе семейства карповых — марене днепровской. Вид занесен в Красную книгу Украины и Европейский красный список. На реверсе монеты показали саму рыбу над стилизованным речным дном.

Аверс содержит венок, образованный из изображений отдельных видов флоры и фауны, в обрамлении которого расположен малый Государственный Герб Украины, номинал и год чеканки.

Торги завершатся 25 октября — к тому времени стоимость монеты может существенно вырасти и превысить сумму 15 000 грн. Это зависит от интереса коллекционеров к приобретению именно этого нумизматического изделия.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут выгодно продать монету номиналом 1 копейка 1992 года чеканки. Среди ценных разновидностей выделяют 1.11АЕ, 1.2АА и 1.35АА. Средняя стоимость одного металлического изделия может колебаться от 8 000 до 14 000 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что дефекты часто увеличивают стоимость монеты. Нумизматы ищут для своих коллекций уникальные экземпляры, поэтому готовы отдать немалые деньги за копейки с выпуклостями, перевернутыми сторонами, лишними рисунками на аверсе/реверсе и пр.