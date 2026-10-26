Монети України на долоні. Фото: НБУ/Flickr

Чималий дохід нашим громадянам може приносити продаж українських монет. Якщо металевий виріб характеризується колекційною цінністю та інвестиційною привабливістю, нумізмати готові віддати чималі суми. Варто пошукати в гаманці або скарбничці старі копійки, але зауважимо, що далеко не всі різновиди коштують дорожче свого номіналу станом на 2026 рік.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на яких монетах українці можуть заробити додаткові гроші.

Реклама

5 копійок 1996 року

Користувач онлайн-аукціону Violity опублікував оголошення про продаж монети номіналом 5 копійок 1996 року карбування. Всього за кілька днів зацікавлені особи зробили 13 ставок і підняли ціну до 1 500 грн. Однак остаточна вартість може змінитися у бік збільшення до кінця торгів.

Згідно з даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", виріб 1996 року входив до колекційного набору Національного банку. Тираж тоді склав усього 5 000 екземплярів, тому нині копійка вважається рідкісною і затребуваною серед нумізматів.

Оголошення про продаж монети номіналом 5 копійок. Фото: скриншот

"У наборах та обігу зустрічається лише один різновид 1БАм. Монета виготовлена з немагнітної сталі. Можуть зустрічатись 5 копійок, які ледь притягуються магнітом. 5 копійок із банківського набору коштують дорожче, ніж обігова монета", — пояснили фахівці порталу.

Читайте також:

1 гривня 2018 року

Ще одна цінна монета зібрала 14 ставок на онлайн-аукціоні. Користувачі підняли її вартість до 2 500 грн, але ситуація може змінитися до закінчення торгів. Нумізматів зацікавив металевий виріб номіналом 1 гривня: тираж становив 10 000 штук, його виготовили для набору "Монети України 2018".

Оголошення про продаж монети номіналом 1 гривня. Фото: скриншот

Йдеться про різновид "Каштани" — це гроші з алюмінієвої бронзи. На реверсі розмістили орнамент зі стилізованими гілками, на аверсі — дубові листки і колоски, від яких вертикально вгору виходять по три остюки. Також існує 1 гривня з зображенням князя Володимира Великого, середня вартість якої доходить до 3 000 грн.

Раніше Новини.LIVE писали, яку монету продавали на онлайн-аукціоні за 15 000 грн. Йдеться про срібний виріб Національного банку під назвою "Марена дніпровська" 2018 року карбування. Монета ввійшла до популярної серії "Флора і фауна", чим пояснюється висока ціна.

Також Новини.LIVE розповідали, за яку копійку 1992 року випуску колекціонери готові віддати значну суму. Серед дорогих різновидів виділяють 1.11АЕ, 1.2АА та 1.35АА — вартість кожної монети доходить до 8 000-14 000 грн у середньому. Водночас ціна залежить від стану виробів.