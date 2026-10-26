Монеты Украины на ладони. Фото: НБУ/Flickr

Немалый доход нашим гражданам может приносить продажа украинских монет. Если металлическое изделие обладает коллекционной ценностью и инвестиционной привлекательностью, нумизматы готовы заплатить за него немалые суммы. Стоит поискать в кошельке или копилке старые копейки, но отметим, что далеко не все разновидности стоят дороже своего номинала по состоянию на 2026 год.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на каких монетах украинцы могут заработать дополнительные деньги.

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5 копеек 1996 года

Пользователь онлайн-аукциона Violity опубликовал объявление о продаже монеты номиналом 5 копеек 1996 года чеканки. Всего за несколько дней заинтересованные лица сделали 13 ставок и подняли цену до 1 500 грн. Однако окончательная стоимость может измениться в сторону увеличения до конца торгов.

Согласно данным специализированного портала "Монеты-ягодки", изделие 1996 года входило в коллекционный набор Национального банка. Тираж тогда составил всего 5 000 экземпляров, поэтому сейчас копейка считается редкой и востребованной среди нумизматов.

Объявление о продаже монеты номиналом 5 копеек. Фото: скриншот

"В наборах и в обращении встречается только одна разновидность 1БАм. Монета изготовлена из немагнитной стали. Могут встречаться 5 копеек, которые едва притягиваются магнитом. 5 копеек из банковского набора стоят дороже, чем монета в обращении", — пояснили специалисты портала.

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1 гривна 2018 года

Еще одна ценная монета собрала 14 ставок на онлайн-аукционе. Пользователи подняли ее стоимость до 2 500 грн, но ситуация может измениться до окончания торгов. Нумизматов заинтересовало металлическое изделие номиналом 1 гривна: тираж составил 10 000 штук, его изготовили для набора "Монеты Украины 2018".

Объявление о продаже монеты номиналом 1 гривна. Фото: скриншот

Речь идет о разновидности "Каштаны" — это монета из алюминиевой бронзы. На реверсе размещен орнамент со стилизованными ветвями, на аверсе — дубовые листья и колоски, от которых вертикально вверх выходят по три ости. Также существует 1 гривна с изображением князя Владимира Великого, средняя стоимость которой достигает 3 000 грн.

Ранее Новини.LIVE писали, какую монету продавали на онлайн-аукционе за 15 000 грн. Речь идет о серебряном изделии Национального банка под названием "Марена днепровская" 2018 года чеканки. Монета вошла в популярную серию "Флора и фауна", чем и объясняется высокая цена.

Также Новини.LIVE рассказывали, за какую копейку 1992 года выпуска коллекционеры готовы отдать значительную сумму. Среди дорогих разновидностей выделяют 1.11АЕ, 1.2АА и 1.35АА — стоимость каждой монеты в среднем достигает 8 000-14 000 грн. При этом цена зависит от состояния изделий.