Працівниця банку видає гроші. Фото: НБУ

В українців може з’явитися потреба обміняти звичайні копійки на паперові гроші. Бо з часом дрібні монети накопичуються, і коли їх стає дуже багато, виникає питання, що робити зі "скарбом". Фінансові установи надають послугу обміну копійок — як платоспроможних, так і вилучених з обігу. Ми дізналися, чи потрібно клієнтам банків платити за цю послугу станом на 2026 рік.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи існує комісія за обмін копійок на гривні.

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Скільки коштує обміняти копійки на банкноти

Громадяни можуть звертатися до банківських установ для заміни металевих грошей на паперові. Єдиного тарифу в Україні немає, тому варто заздалегідь дізнатися про потенційні витрати в конкретному банку, перш ніж туди йти. Розмір комісії може залежати від кількості копійок, загальної суми чи інших факторів.

Станом на листопад 2026 року діють такі правила обміну монет у різних фінустановах:

ПриватБанк — послуга не тарифікується, однак у касах приймають лише копійки, виведені з обігу;

Ощадбанк — 0,5% від суми, але не менше 50 грн;

ПУМБ — безплатний обмін монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок;

Полікомбанк — 30 грн за 1000 монет (для юридичних осіб і ФОП);

UKRSIBBANK — 0,5% на суму понад 1000 грн, але не менше 50 грн;

Кредобанк — 5 грн за кошті 100 штук монет.

Як видно, українські банки можуть брати гроші за заміну копійок на купюри, але часто комісія залежить від додаткових факторів. Не завадить завчасно дізнатися, чи проводиться обмін обігових монет, а не тільки розрахункові операції, бо деякі фінансові установі подібні послуги не надають.

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Які монети вилучили з обігу

Згідно з інформацією на офіційному сайті Національного банку, повністю втратили платоспроможність монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок усіх років карбування. Їх більше не приймають у магазинах, громадському транспорті чи для оплати будь-яких товарів/послуг.

"Обігові монети номіналом 1 гривня ввели в обіг 12 березня 1997 року. Такі монети (включаючи пам’ятні монети звичайної якості), виготовлені до 2018 року, поступово вилучаються з обігу з 1 жовтня 2020 року", — пояснили в НБУ.

Також регулятор поступово вилучає з ужитку 10 копійок та 1 гривню золотистого кольору. Натомість готівковий обіг поповнили номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень сріблястого кольору. На них можна обміняти банкноти національної валюти, що втратили статус платіжного засобу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть вигідно продати деякі старі монети. Зокрема 5 копійок 1996 року коштували на онлайн-аукціоні близько 1 500 грн. А за 1 гривню 2018 року карбування з набору "Монети України 2018" колекціонери пропонували 2 500 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, чому українцям варто позбутися купюр номіналом 500 євро. Їх давно перестали випускати, проте не вилучили з обігу. Банкноти залишаються дійсним платіжним засобом, хоча деякі обмінні пункти можуть відмовитися приймати готівку в клієнта.