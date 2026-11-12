Кошелек с купюрами. Фото: Pexels

Многие украинцы коллекционируют дорогие монеты, считая их инвестиционным активом. И действительно, если проанализировать объявления в интернете о продаже копеек разных годов выпуска, можно убедиться, что металлические деньги превратились в источники дохода. Мы узнали, какие две монеты будут стоить тысячи гривен в ноябре 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный сайт "Монеты-ягодки".

Реклама

25 копеек, штамп 2ГАм

Очень важно не перепутать с разновидностью 3ГАм — они имеют схожие признаки, но цены существенно различаются. За 25 копеек со штампом 2ГАм нумизматы готовы платить в среднем от 1000 до 1 700 грн. Эту монету можно отличить по нескольким особенностям дизайна:

тонкий средний зуб тризуба;

мелкие ягоды;

в гроздьях №4 и 8 нет хвостиков;

правая ягода в грозди №5 расположена под центром буквы П.

25 копеек 1992 года, штамп 2ГАм. Фото: Монеты-ягодки

"Основная особенность штампа ГА — это отсутствие хвостиков в гроздьях №4 и №8. Ее можно спутать с разновидностью ВА, у которой тоже нет хвостиков, но ягоды будут крупными и с дырочками; нумизматы называют такие 25 копеек 1992 года "бублики", — говорится на сайте.

25 копеек, штамп 5.1ААв

Коллекционеры заплатят за монету в среднем 2 500-4 000 грн. Проще всего отличить штамп по гербовой стороне (аверс), поскольку все экземпляры характеризуются некачественно отчеканенными зернами и листьями.

Читайте также:

Перечень других признаков включает наличие округлого и толстого среднего зубца трезубца, гурта с мелкой насечкой и грозди №2 в форме прямоугольного треугольника. Кроме того, в слове "Україна" хвостик буквы Ї касается буквы Н.

25 копеек 1992 года, штамп 5.1ААв. Фото: Монеты-ягодки

"Разновидность 5.1ААв неоднократно находили в обращении. На аукционе Виолити монета в среднем продается за 3 500 грн. В марте 2026 года разновидность 5.1ААв продали по блиц-цене 6 000 грн", — отметили специалисты сайта "Монеты-ягодки".

Стоит отметить, что нумизматы часто предлагают более высокую сумму за металлические деньги с уникальными дефектами и интересными браками. Речь идет о зеркальном отражении сторон, повороте аверса и реверса в разных направлениях, неправильной дате чеканки на гурте и пр.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Национальный банк выставил на продажу золотую монету под названием "Боспорское царство". Ее изготовили в далеком 2010 году, посвятив одному из античных государств Северного Причерноморья. Стоимость превышает 200 000 грн в связи с подорожанием драгоценного металла.

Также Новини.LIVE рассказывали, должны ли украинцы платить за обмен копеек на бумажные купюры. Банковские учреждения могут взимать комиссию за свои услуги, поэтому необходимо ознакомиться с условиями обслуживания по состоянию на ноябрь 2026 года, прежде чем нести монеты в банк.