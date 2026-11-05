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Главная Экономика НБУ предложил купить особую монету: сколько она стоит в ноябре

НБУ предложил купить особую монету: сколько она стоит в ноябре

Ua ru
5 ноября 2026 10:05
Монета НБУ стоит более 200 000 грн: что в ней особенного и зачем покупать НБУ
Девушки смотрят на монеты. Фото: НБУ

Украинцы могут приобрести особую монету, выпущенную Национальным банком, за более чем 200 000 грн. Цена объясняется материалом — монету отчеканили из драгоценного металла, а именно из золота. Тираж составил всего 3 000 экземпляров, поэтому коллекционеры проявляют интерес к этой редкой монете и готовы заплатить немалую сумму, чтобы ее получить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт НБУ.

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Какую монету продает Нацбанк

В онлайн-магазине нумизматической продукции НБУ пользователи могут подать заявку на приобретение монеты "Боспорское царство" 2010 года выпуска. Цена достигает 206 498 грн, но стоит помнить, что золото ежедневно дорожает или дешевеет, поэтому стоимость металлического изделия не фиксирована.

"Монета посвящена Боспорскому царству — одному из античных государств Северного Причерноморья, возникшему как объединение греческих городов-колоний на берегах Керченского пролива со столицей в Пантикапее", — говорится в описании.

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Монета "Боспорское царство" от НБУ. Фото: Новини.LIVE

Согласно информации на сайте Нацбанка, номинал монеты — 100 гривен, материал — золото 900-й пробы, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г. По состоянию на среду, 4 ноября, на складе оставалось 174 штуки, доступные для покупки. Но один человек может приобрести не более шести монет.

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Какой дизайн золотой монеты от НБУ

На аверсе (лицевой стороне) дизайнеры разместили такие элементы:

  • малый Государственный Герб;
  • год чеканки;
  • стилизованную надпись полукругом "Национальный банк Украины";
  • обозначение номинала;
  • фрагмент руин Пантикапея на фоне реконструкции города, справа и слева от которой — сфинксы.

На реверсе (обратной стороне) изображен парусник, под которым размещены дельфины и декоративные меандрические ленты. Также присутствует стилизованная застройка античного города, а вверху на рельефном фоне — золотая пантикапейская монета статер.

Это металлическое изделие стоит рассматривать как привлекательный инвестиционный актив. Ведь золото всегда остается в тренде, а его стоимость имеет тенденцию к росту.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько нужно платить за обмен монет на купюры. Банковские учреждения по своему усмотрению утверждают тарифы на услуги или делают их бесплатными. Стоит ознакомиться с ценами, прежде чем выбирать обслуживание в конкретном банке.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие украинские монеты можно дорого продать в ноябре 2026 года. Коллекционеры готовы платить немалые суммы за изделия с уникальными характеристиками. Например, за 5 копеек 1996 года выпуска предлагали 1 500 грн на онлайн-аукционе.

НБУ деньги монеты покупки золото
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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