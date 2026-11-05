Дівчата дивляться на монети. Фото: НБУ

Українці можуть придбати особливу монету, випущену Національним банком, за понад 200 000 грн. Ціна пояснюється матеріалом — гроші карбували з дорогоцінного металу, а саме золота. Тираж становив усього 3 000 екземплярів, тому колекціонери цікавляться рідкісною монетою і готові заплатити чималу суму, щоб її отримати.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт НБУ.

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Яку монету продає Нацбанк

В онлайн-магазині нумізматичної продукції НБУ користувачі можуть подати заявку на придбання монети "Боспорське царство" 2010 року виготовлення. Ціна доходить до 206 498 грн, але варто пам'ятати, що золото щодня дорожчає або дешевшає, тому вартість металевого виробу не фіксована.

"Монета присвячена Боспорському царству — одній з античних держав Північного Причорномор`я, що виникло як об'єднання грецьких міст-колоній на берегах Керченської протоки зі столицею в Пантікапеї", — йдеться в описі.

Монета "Боспорське царство" від НБУ. Фото: Новини.LIVE

Згідно з інформацією на сайті Нацбанку, номінал монети — 100 гривень, матеріал — золото 900 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г. Станом на середу, 4 листопада, на складі залишалося 174 штуки, доступні для купівлі. Проте одна людина може забрати не більше шести монет.

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Який дизайн золотої монети від НБУ

На аверсі (лицьовому боці) дизайнери розмістили такі елементи:

малий Державний Герб;

рік карбування;

стилізований напис півколом "Національний банк України";

позначення номіналу;

фрагмент руїн Пантікапея на тлі реконструкції міста, праворуч і ліворуч від якої — сфінкси.

На реверсі (зворотний бік) зобразили вітрильник, під яким помістили дельфінів і декоративні меандрові стрічки. Також присутня стилізована забудова античного міста, а вгорі на рельєфному тлі — золота пантікапейська монета статер.

Цей металевий виріб варто розглядати як привабливий інвестиційний актив. Адже золото завжди залишається у тренді, а його вартість має тенденцію до зростання.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки потрібно платити за обмін монет на купюри. Банківські установи на власний розсуд затверджують тарифи на свої послуги чи роблять їх безплатними. Варто ознайомитися з цінами, перш ніж обирати обслуговування в конкретному банку.

Також Новини.LIVE розповідали, які українські монети можна дорого продати в листопаді 2026 року. Колекціонери готові платити чималі суми за вироби з унікальними характеристиками. Наприклад, за 5 копійок 1996 року виготовлення пропонували 1 500 грн на онлайн-аукціоні.