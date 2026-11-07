Монеты Украины различных номиналов. Фото: НБУ

Украинцы могут неплохо заработать, продавая обычные монеты. Коллекционеры охотятся за редкими экземплярами и копейками с уникальными особенностями дизайна. Даже наличие дефектов зачастую не снижает стоимость изделия, а наоборот. Мы узнали, как определить ценные металлические монеты и какие штампы искать в кошельке для выгодной продажи в ноябре 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о дорогих монетах номиналом 50 копеек.

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50 копеек 1992 года

Украинцам стоит обратить внимание на две разновидности, одна из которых — 3Ваг. Эти монеты первыми чеканили на Луганском станкостроительном заводе, поэтому они получились без насечек на гурте. Согласно данным специализированного портала "Монеты-ягодки", этот штамп стоит в среднем от 4 000 до 11 000 грн и характеризуется такими признаками:

средний зуб тризуба толстый;

рисунок 17,7 мм;

гроздь №1 имеет 4 ягоды;

пятая ягода слилась с венком.

Номинал 50 копеек 1992 года, штамп 3Ваг. Фото: Монеты-ягодки

Вторая ценная разновидность номинала 50 копеек 1992 года выпуска — 3(1)Ваг. Ее можно продать за 3 800-5 000 грн, если будут присутствовать все характерные признаки штампа: средний зуб тризуба с утолщением слева (брак), рисунок 17,7 мм, гладкий гурт, 4 ягоды в грозди №1.

"3(1)ВАг — это первые пробные 50 копеек, которые чеканили во время наладки станков. Использовались штампы с браком и матрицы без рифлений. Из-за этого средний зуб трезубца имеет утолщение слева, а на гурте нет насечек", — пояснили специалисты портала.

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50 копеек 1994 года

Коллекционеры готовы отдать в среднем 2 000-4 000 грн за штамп 1.1АГм, который еще называют "трапеция". У него маленькие отверстия в нижней части трезубца, гурт с мелкой насечкой, а промежутки между листиком и отростком — в форме этой геометрической фигуры.

Номинал 50 копеек 1994 года, штамп 1.1АГм. Фото: Монеты-ягодки

Также не помешает поискать в кошельке разновидность 1.2АЕс, которая характеризуется восемью насечками на гурте. Плюс на аверсе в нижней части трезубца имеются небольшие отверстия, а в гроздьях № 1, 7, 8 хвостик не примыкает к ягоде. Стоимость металлического изделия на онлайн-аукционах колеблется в пределах 6 000-14 000 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Национальный банк продает особую монету под названием "Боспорское царство". Она была отчеканена небольшим тиражом из золота в 2010 году. Цена достигает 200 000 грн, поскольку стоимость драгоценного металла в мире за последние месяцы выросла.

Также Новини.LIVE рассказывали, нужно ли платить комиссию за обмен монет на купюры. Каждое финансовое учреждение на свое усмотрение утверждает тарифы на услуги. Некоторые банки взимают комиссию за обмен монет в 2026 году, поэтому необходимо заранее ознакомиться с условиями обслуживания.