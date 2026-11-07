Монети України різних номіналів. Фото: НБУ

Українці можуть заробляти непогані гроші, продаючи звичайні монети. Колекціонери полюють за рідкісними екземплярами і копійками з унікальними особливостями дизайну. Навіть присутність дефектів часто не занижує вартість виробу, а навпаки. Ми дізналися, як визначити цінні металеві гроші та які штампи шукати в гаманці для вигідного продажу в листопаді 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає про дорогі монети номіналом 50 копійок.

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50 копійок 1992 року

Українцям варто звернути увагу на два різновиди, один із яких — 3Ваг. Ці монети першими карбували на Луганському верстатобудівному заводі, тому вони вийшли без насічок на гурті. Згідно з даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", цей штамп коштує у середньому від 4 000 до 11 000 грн і характеризується такими ознаками:

середній зуб тризуба товстий;

рисунок 17,7 мм;

гроно №1 має 4 ягоди;

п'ята ягода злилась з вінком.

Номінал 50 копійок 1992 року, штамп 3Ваг. Фото: Монети-ягідки

Другий цінний різновид номіналу 50 копійок 1992 року виготовлення — 3(1)Ваг. Його можна продати за 3 800-5 000 грн, якщо будуть присутні всі характерні ознаки штампу: середній зуб тризуба з потовщенням зліва (брак), рисунок 17,7 мм, гладкий гурт, 4 ягоди у гроні №1.

"3(1)ВАг — це перші пробні 50 копійок, які карбували під час налагодження верстатів. Використовувались штампи з браком і матриці без рифлень. Через це середній зуб тризуба має потовщення зліва, а на гурті немає насічок", — пояснили фахівці порталу.

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50 копійок 1994 року

Колекціонери готові віддати 2 000-4 000 грн у середньому за штамп 1.1АГм, який ще називають "трапеція". У нього маленькі отвори в нижній частині тризуба, гурт із дрібною насічкою, а проміжки між листком і відростком — у формі цієї геометричної фігури.

Номінал 50 копійок 1994 року, штамп 1.1АГм. Фото: Монети-ягідки

Також не завадить пошукати в гаманці різновид 1.2АЕс, який характеризується вісьмома насічками на гурті. Плюс на аверсі присутні маленькі отвори у нижній частині тризуба, а в гронах №1, 7, 8 хвостик не примикає до ягоди. Вартість металевого виробу на онлайн-аукціонах коливається у межах 6 000-14 000 грн.

Раніше Новини.LIVE писали, що Національний банк продає особливу монету під назвою "Боспорське царство". Її виготовили невеликим тиражом із золота у 2010 році. Ціна сягає 200 000 грн, оскільки вартість дорогоцінного металу в світі за останні місяці підвищилася.

Також Новини.LIVE розповідали, чи потрібно платити комісію за обмін монет на купюри. Кожна фінансова установа на власний розсуд затверджує тарифи на послуги. Деякі банки беруть гроші за обмін монет у 2026 році, тому необхідно ознайомитися з умовами обслуговування завчасно.