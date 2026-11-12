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Головна Економіка Які дві монети України принесуть великий дохід: дорогі штампи у 2026 році

Які дві монети України принесуть великий дохід: дорогі штампи у 2026 році

Ua ru
12 листопада 2026 14:10
Старі українські монети на продаж: які ознаки вказують на високу ціну копійки Pexels
Гаманець із купюрами. Фото: Pexels

Чимало українців колекціонують дорогі монети, вважаючи їх інвестиційним активом. І дійсно, якщо промоніторити оголошення в інтернеті стосовно продажу копійок різних років випуску, можна підтвердити думку, що металеві гроші перетворилися на джерело доходу. Ми дізналися, які дві монети коштують тисячі гривень у листопаді 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований сайт "Монети-ягідки".

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25 копійок, штамп 2ГАм

Дуже важливо не переплутати його з різновидом 3ГАм — вони характеризуються схожими ознаками, але ціни суттєво відрізняються. За 25 копійок зі штампом 2ГАм нумізмати готові платити у середньому від 1000 до 1 700 грн. Розрізняють цю монету за кількома особливостями дизайну:

  • тонкий середній зуб тризуба;
  • дрібні ягоди;
  • у гронах №4 та 8 немає хвостиків;
  • права ягода у гроні №5 розташована під центром букви П.
Які дві монети України принесуть великий дохід: дорогі штампи у 2026 році - фото 1
25 копійок 1992 року, штамп 2ГАм. Фото: Монети-ягідки

"Основна особливість штампу ГА — це відсутність хвостиків у гронах №4 та №8. Його можна сплутати з різновидом ВА, у якого теж немає хвостиків, проте ягоди будуть великі і з дірочками, нумізмати називають такі 25 копійок 1992 року "бублики", — йдеться на сайті.

25 копійок, штамп 5.1ААв

Колекціонери дадуть за монету в середньому 2 500-4 000 грн. Найпростіше відрізнити штамп за гербовою стороною (аверсом), оскільки всі екземпляри характеризуються неякісно прокарбованими зернами і листям.

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Перелік інших ознак включає наявність округлого і товстого середнього зуба тризуба, гурта з дрібною насічкою та грона №2 у формі прямокутного трикутника. Плюс у слові "Україна" хвостик букви Ї торкається букви Н.

Які дві монети України принесуть великий дохід: дорогі штампи у 2026 році - фото 2
25 копійок 1992 року, штамп 5.1ААв. Фото: Монети-ягідки

"Різновид 5.1ААв неодноразово знаходили в обігу. На аукціоні Віоліті монета в середньому продається за 3 500 грн. У березні 2026 року різновид 5.1ААв продали за бліц-ціною 6 000 грн", — зазначили фахівці сайту "Монети-ягідки".

Варто зауважити, що часто нумізмати пропонують більшу суму за металеві гроші з унікальними дефектами і цікавим браком. Йдеться про віддзеркалення сторін, поворот аверса і реверса у різних напрямках, неправильну дату карбування на гурті тощо.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Національний банк виставив на продаж золоту монету під назвою "Боспорське царство". Її виготовили у далекому 2010 році, присвятивши одній з античних держав Північного Причорномор'я. Вартість перевищує 200 000 грн з огляду на дорожчання дорогоцінного металу.

Також Новини.LIVE розповідали, чи повинні українці платити за обмін копійок на паперові купюри. Банківські установи можуть брати комісію за свої послуги, тож необхідно ознайомитися з умовами обслуговування станом на листопад 2026 року, перш ніж нести монети в банк.

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Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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