Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Нерідко в українців виникають складнощі з обміном старих доларів — фінансові установи можуть відмовити в обслуговуванні через рік випуску купюр. Але не тільки американська валюта стає причиною проблем, бо деякі гроші взагалі втратили платоспроможність і не можуть бути використані в розрахункових операціях. Постає питання, що робити власникам таких банкнот в Україні.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Банк Англії.

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Які купюри вивели з обігу

Ті українці, в яких збереглися паперові фунти стерлінгів, повинні замислитися про способи обміну. Адже з 2022 року в Англії не використовують звичайні банкноти — номінали 5, 10, 20 і 50 фунтів остаточно замінили полімерними (пластиковими) купюрами.

Повне вилучення з обігу означає втрату статусу законного платіжного засобу. Готівкою не можна заплатити за товари або послуги, отримати в касі банку тощо. Причина переходу на полімерні купюри дуже проста — матеріал набагато складніше підробити, розірвати і пошкодити.

Плюс він добре відштовхує воду і бруд. Полімерні гроші мають набагато довший термін експлуатації — у близько 2,5 рази, що дозволяє Банку Англії заощадити на обслуговуванні грошової маси в обігу.

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"Особливості полімерних купюр ускладнюють їх підробку. Усі наші банкноти можна перевірити за допомогою двох ключів функції безпеки: голограми, яка змінює зображення, та прозорих вікон", — уточнили на порталі.

Що робити українцям з фунтами стерлінгів

Станом на 2026 рік жодні банки та інші фінансові установи України не зобов'язані приймати паперові купюри фунтів стерлінгів. Хоча вони не "обнулилися" повністю: Банк Англії гарантує безстроковий обмін старої готівки, але тільки на території Великої Британії.

Українці, які раніше накопичували іноземну валюту, можуть здати її за кордоном чи скористатися послугою інкасо. Йдеться про транспортування готівки в Англію для подальшої заміни на полімерні банкноти. Варто врахувати, що за послугу доведеться заплатити, а тарифи варіюються.

Раніше Новини.LIVE писали, чи повинні українці платити за обмін копійок на гривню. Банки можуть встановлювати плату за обслуговування, тому необхідно ознайомитися з тарифами заздалегідь. Ми дізналися, які правила обміну монет діють у листопаді 2026 року.

Також Новини.LIVE розповідали, чому варто позбутися деяких купюр номіналом 500 грн. Національний банк вилучає з обігу готівку третього покоління. Вона не втратила статус платіжного засобу у 2026 році, однак невдовзі скористатися грошима у розрахункових операціях буде неможливо.