Пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Нередко в украинцев возникают сложности с обменом старых долларов — финансовые учреждения могут отказать в обслуживании из-за года выпуска купюр. Но не только американская валюта становится причиной проблем, ведь некоторые деньги вообще утратили платежеспособность и не могут быть использованы в расчетных операциях. Возникает вопрос, что делать владельцам таких банкнот в Украине.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Банк Англии.

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Какие купюры вывели из обращения

Те украинцы, у которых сохранились бумажные фунты стерлингов, должны задуматься о способах обмена. Ведь с 2022 года в Англии не используют обычные банкноты — номиналы 5, 10, 20 и 50 фунтов окончательно заменили полимерными (пластиковыми) купюрами.

Полное изъятие из обращения означает утрату статуса законного платежного средства. Наличными нельзя оплатить товары или услуги, получить в кассе банка и пр. Причина перехода на полимерные купюры очень проста — материал гораздо сложнее подделать, разорвать и повредить.

Кроме того, он хорошо отталкивает воду и грязь. Полимерные деньги имеют гораздо более длительный срок эксплуатации — примерно в 2,5 раза, что позволяет Банку Англии сэкономить на обслуживании денежной массы в обращении.

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"Особенности полимерных купюр затрудняют их подделку. Все наши банкноты можно проверить с помощью двух элементов защиты: голограммы, которая меняет изображение, и прозрачных окон", — уточнили на портале.

Что делать украинцам с фунтами стерлингов

По состоянию на 2026 год ни один банк и другое финансовое учреждение Украины не обязаны принимать бумажные купюры фунтов стерлингов. Хотя они не "обнулились" полностью: Банк Англии гарантирует бессрочный обмен старых наличных, но только на территории Великобритании.

Украинцы, которые ранее накапливали иностранную валюту, могут сдать ее за границей или воспользоваться услугой инкассо. Речь идет о транспортировке наличных в Англию для последующей замены на полимерные банкноты. Стоит учесть, что за услугу придется заплатить, а тарифы варьируются.

Ранее Новини.LIVE писали, должны ли украинцы платить за обмен копеек на гривну. Банки могут взимать плату за обслуживание, поэтому необходимо заранее ознакомиться с тарифами. Мы выяснили, какие правила обмена монет действуют в ноябре 2026 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему стоит избавиться от некоторых купюр номиналом 500 грн. Национальный банк изымает из обращения наличные третьего поколения. Они не утратили статус платежного средства в 2026 году, но вскоре использовать эти деньги в расчетных операциях будет невозможно.