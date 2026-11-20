Пункт обмена валюты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинцы регулярно обменивают валюту, ориентируясь на собственные потребности и актуальный курс. Однако некоторые купюры следует заменить как можно скорее, дабы избежать проблем с их использованием в будущем. Речь идет об одном из номиналов евро, который сохранил статус платежного средства, но больше не выпускается центральным банком из-за рисков фальсификации.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие купюры евро могут не принять в обменных пунктах Украины.

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Какой номинал евро не выпускают

Еще в далеком 2019 году Европейский центральный банк прекратил выпуск купюр номиналом 500 евро. В обращении остались бумажные деньги первой серии — они сохранили платежеспособность и должны приниматься для обмена или замены во всех финансовых учреждениях.

На территории Украины отдельных запретов на использование 500 евро не установлено. Поэтому отказ сотрудника обменного пункта принять валюту считается нарушением и влечет за собой ответственность. В целом год выпуска или номинал не могут быть причиной каких-либо ограничений на обмен.

"Банкноту номиналом 500 евро не включили в серию "Европа" и не выпускали с 27 апреля 2019 года. Но номинал всегда будет сохранять свою стоимость, купюры можно будет обменять в любом национальном центральном банке еврозоны", — говорится на официальном сайте ЕЦБ.

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Согласно постановлению НБУ "Об утверждении Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине" № 103, причинами отказа в обмене купюр номиналом 500 евро могут быть признаки сильного повреждения или износа. К ним относятся:

разрывы и разрезы на части;

локальные пятна, общая площадь которых превышает 50%;

сильные загрязнения, в частности те, что вызывают люминесценцию бумаги под ультрафиолетом;

печатные дефекты;

изменение первоначального цвета бумаги или изображений;

повреждения элементов защиты или дизайна;

признаки гниения, следы от огня/воды/химикатов.

Такие купюры невозможно обменять ни в одном банке или другом финансовом учреждении. Единственный вариант для владельцев валюты — заказать услугу инкассо и отправить деньги за границу для замены на новые банкноты. Придется заплатить определенную комиссию, размер которой определяет поставщик услуги.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Национальный банк планирует завершить процесс вывода из обращения монет номиналом 10 копеек в феврале 2027 года. Граждане смогут принести деньги в банк для обмена на купюры или другие монеты. Но некоторые экземпляры лучше сохранить для продажи нумизматам.

Также Новини.LIVE сообщали, что бумажные фунты стерлингов полностью утратили платежеспособность. Банк Англии заменил их на полимерные купюры. Украинцы, накопившие иностранную валюту, могут осуществить обмен или зачислить деньги на карту, но только на территории Великобритании.