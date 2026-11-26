Вывеска пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

В Украине предусмотрены крупные штрафы из-за валюты, в частности за проведение обменных операций без соответствующей лицензии. В каждом городе можно найти "точки", где физические лица предлагают купить или продать доллары по выгодному курсу. Но передача наличных без оформления кассовых документов считается нарушением валютного законодательства и влечет за собой ответственность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 162 Кодекса об административных правонарушениях.

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Какие штрафы за обмен "с рук"

Некоторые граждане Украины могут вести незаконную деятельность — осуществлять операции купли-продажи валюты на улице без лицензии Национального банка. При этом закон однозначен: такое право принадлежит лишь банкам, небанковским финансовым учреждениям и их агентам, имеющим действующее разрешение НБУ.

Систематическая передача денег между физическими лицами без оформления кассовых документов квалифицируется как незаконный оборот валюты, а ответственность предусмотрена статьей 162 КУоАП. По состоянию на 2026 год незаконная скупка, продажа, обмен и использование валютных ценностей в качестве средства платежа предусматривают:

штраф в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 8 500 до 17 000 грн;

конфискацию наличных.

При этом контролирующие органы привлекут к ответственности как организатора нелегальной деятельности, так и клиента, если ему исполнилось 16 лет. То есть под удар могут попасть рядовые граждане, которые решили один раз обменять гривны на доллары или наоборот "с рук", рассчитывая на более выгодный курс.

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Какие купюры доллара нельзя обменять

Национальный банк утвердил прозрачные правила обмена иностранной валюты в Украине, запретив участникам рынка устанавливать ограничения по номиналу или году выпуска купюр. Поэтому отказ принять старые доллары считается нарушением и влечет за собой штрафные санкции.

"НБУ не принимал никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих запрет на осуществление валютно-обменных операций с иностранной валютой, в частности с долларами серии 1996 года", — пояснили на официальном сайте регулятора.

Но некоторые банкноты вообще не подлежат использованию. Действительной остается американская валюта, выпущенная Федеральной резервной системой США после 1914 года. Если наличные напечатаны раньше, они считаются неплатежеспособными. Такие деньги имеют лишь коллекционную ценность.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, каким должен быть курс доллара в Украине по "индексу Биг Мака". По состоянию на июль 2026 года гривна была недооценена почти на 47%. А "справедливый" курс американской валюты должен был достигать уровня около 23,95 грн/долл., а не превышать 45 грн/долл.

Также мы рассказывали, какой номинал евро часто не принимают на обмен. Купюры номиналом 500 евро перестали выпускать с 2019 года и вывели из обращения, хотя они сохранили статус платежного средства. Некоторые финансовые учреждения в Украине отказываются принимать банкноты этого номинала.