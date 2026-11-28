Жінка біля пункту обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Протягом листопада 2026 року українська валюта зміцнювалася. Офіційний курс гривні до долара спіймав низхідний тренд, опустившись нижче психологічного рівня. Ми дізналися, чи залишиться тенденція на валютному ринку у грудні та в якому діапазоні можуть коливатися курсові показники наприкінці року.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

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Що буде з курсом долара у грудні

Останній місяць осені 2026 року приніс українцям несподівані коливання на валютному ринку. Офіційний курс гривні до долара опустився нижче 45 грн і досяг мінімальної в цьому місяці позначки 44,92 грн/дол. А максимальний рівень зафіксувався на 45,66 грн/дол.

Економіст зауважив, що американська валюта почала дешевшати завдяки збільшенню пропозиції. Девальвація гривні призупинилася, хоча Національний банк може до кінця 2026 року поступово наближувати курс до середнього рівня, закладеного в державний бюджет.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Певні експортери завезли валюту в Україну та почали її обмінювати, щоб сплачувати податки. Плюс надійшла допомога від західних партнерів. Це загальмувало девальвацію гривні та запустило низхідну динаміку", — зазначив Плотніков.

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На його думку, українцям не варто хвилюватися через наближення офіційного курсу до 46 грн/дол. найближчим часом, навіть попри традиційне збільшення попиту на іноземні купюри в період різдвяно-новорічних свят. Американська валюта буде коливатися в діапазоні 45,10-45,50 грн/дол. протягом грудня

Що загрожує за незаконний обмін доларів

Раніше ми розповідали, що українцям заборонено здійснювати операції купівлі-продажу валюти "з рук", оскільки фізичні особи не мають ліцензії на відповідну діяльність. НБУ видає дозвіл лише банкам, небанківським фінансовим установам та їх агентам.

За недотримання закону загрожує штраф відповідно до статті 162 Кодексу про адміністративні правопорушення. Нелегальне скуповування, продаж, обмін і використання валютних цінностей як засобу платежу карається:

штрафом у розмірі від 8 500 до 17 000 грн;

конфіскацією готівки.

Під удар потрапить як організатор незаконної діяльності, так і звичайні клієнти, які вирішили один раз обміняти гроші за вигідним курсом. Щоб уникнути проблем, варто купувати і продавати іноземні купюри лише в перевірених фінансових установах із чинною ліцензією.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці повинні декларувати валютні цінності під час перетину кордону. Закон вимагає підтверджувати походження коштів на суму понад 10 000 євро в еквіваленті, інакше загрожують великі штрафи і конфіскація готівки.

Також ми писали, які купюри євро важко обміняти в Україні станом на 2026 рік. Європейський центральний банк відмовився від випуску номіналу 500 євро ще в далекому 2019 році. Однак усі банкноти залишилися платоспроможними і повинні прийматися для обміну без обмежень.