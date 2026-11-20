Перевірка на митниці. Фото: УНІАН

Під час перетину кордону з готівкою можливі затримки чи проблеми. Для успішного виїзду з України у грудні 2026 року необхідно ознайомитися з чинними правилами, інакше існує великий ризик повернутися додому. Закон вимагає від українців декларувати валютні цінності, якщо сума перевищує встановлений ліміт. Ми розібралися, до чого готуватися громадянам найближчим часом.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Державної митної служби.

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Яку суму можна вивезти за кордон

Українцям, які хочуть перетнути кордон із великою сумою готівки, доведеться задекларувати ці кошти. Процедура включає проходження митного контролю, заповнення спеціального бланка про транскордонне переміщення валюти і надання документів на підтвердження походження фінансів.

"Письмове декларування здійснюється, якщо ви переміщуєте валюту України, іноземну валюту та банківські метали у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро", — уточнили в ДМС.

Варто зауважити, що документи на підтвердження походження вимагаються лише на суму понад ліміт. Наприклад, якщо людина вивозить 15 000 доларів, то повинна надати квитанції, довідки чи виписки тільки для 5 000 доларів, оскільки залишок не підлягає декларуванню за законом.

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За наявності різних валют у вигляді готівки передбачено розрахунок ліміту 10 000 євро за офіційним курсом Національного банку на день перетину кордону. До загальної суми включають не лише купюри у власності пред'явника, а й монети, цінні папери та банківські метали.

Що загрожує за ухилення від декларування

Відмова мандрівника задекларувати гроші потягне за собою накладання обмеження на перетин державного кордону з сумою, що перевищує 10 000 євро. Проте цього можуть уникнути люди, які виїжджають у супроводі родичів або друзів. Адже ліміт дійсний для кожної фізичної особи окремо.

Намагання приховати наявність великого обсягу готівки та уникнути декларування карається фінансовою відповідальністю. Згідно зі статтею 471 Митного кодексу, порушнику загрожує штраф у розмірі 20% від суми перевищення.

З іншого боку, обмежень на максимальний обсяг валютних цінностей, які фізична особа може вивозити за межі України, законодавством не встановлено. Вказані вимоги не поширюються на особисті фінанси, розміщені на банківських рахунках, тому краще тримати великі суми на картках.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки українці повинні заплатити за терміновий закордонний паспорт. Якщо потрібно оформити документ протягом семи днів, доведеться віддати 1787 грн замість стандартної суми 1147 грн. Це вартість адміністративної послуги і бланка.

Також Новини.LIVE розповідали, яке майно українці повинні декларувати на кордоні. Обравши "червоний коридор", громадяни підтверджують наявність у багажі великого обсягу готівки, культурних цінностей, банківських металів, товарів на суму 500 євро і більше.