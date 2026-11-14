Український паспорт у руці. Фото: ДПСУ/Facebook

Громадяни України повинні оновлювати паспорт для виїзду за кордон кожні 10 років. Ця послуга не безплатна і передбачає кілька цінових варіантів залежно від терміновості видачі документа. Якщо людина звернулася до підрозділу міграційної служби з проханням якнайшвидше оформити закордонний біометричний паспорт, їй доведеться заплатити підвищену суму.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням офіційний сайт Державної міграційної служби.

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Скільки коштує терміновий закордонний паспорт

Отримувачі послуги повинні заплатити за видачу паперового документа і бланк. Стандартний термін оформлення — 20 робочих днів — обходиться громадянам у 1147 грн. Ця сума включає 352 грн за надання адміністративної послуги і 759 грн — за бланк.

Терміновий закордонний паспорт можуть видати протягом семи робочих днів або навіть трьох (у випадках, визначених законодавством), а витрати прохачів підвищиться до 1 787 грн, із яких:

992 грн — за послугу оформлення;

795 грн — за бланк.

Виходить, українцям доведеться переплатити 640 грн за менш тривале очікування. Тому не варто відкладати звернення до міграційної служби чи іншої установи, щоб не довелося поспіхом готуватися до виїзду і витрачати більше грошей на адміністративну послугу.

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Кому відмовлять у закордонному паспорті

Існує кілька причин для відмови. Перша і найбільш поширена — відсутність обов’язкових документів, без яких надання послуги неможливе. Друга — помилкові відомості про заявника, вказані ним умисно чи несвідомо, а також неспівпадінння з офіційними реєстрами.

Третя поширена підстава — наявність у людини іншого чинного закордонного паспорта. Закон забороняє одночасне володіння двома і більше документами одного виду. Ще одна причина відмовити в оформленні — немає підтвердження повноважень законного представника (якщо паспорт для дитини).

Детальну інформацію про те, чому міграційна служба ухвалила рішення не видавати паспорт, потрібно довести до відома громадянина у затверджені терміни. Знаючи підставу для відмови, можна позбутися проблеми і вдруге подати заявку.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, хто може розраховувати на чеський паспорт у 2026 році. Українці повинні дотриматися мінімального терміну осілості 10 років, щоб претендувати на місцеве громадянство. Додатково потрібно здати тести на знання мови, історії та культури Чехії.

Також Новини.LIVE розповідали, що українцям можуть відмовити в тимчасовому захисті без спеціального штампа у паспорті. Необхідно замовити офіційне письмове підтвердження факту перетину кордону. Заяви приймають поштовим відправленням, в електронному вигляді та особисто.