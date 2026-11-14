Украинский паспорт в руке. Фото: ГПСУ/Facebook

Граждане Украины должны обновлять загранпаспорт каждые 10 лет. Эта услуга не бесплатна и предусматривает несколько ценовых вариантов в зависимости от срочности выдачи документа. Если человек обратился в подразделение миграционной службы с просьбой как можно быстрее оформить заграничный биометрический паспорт, ему придется заплатить большую сумму.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Государственной миграционной службы.

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Сколько стоит срочный загранпаспорт

Получатели услуги должны оплатить выдачу бумажного документа и бланк. Стандартный срок оформления — 20 рабочих дней — обходится гражданам в 1147 грн. Эта сумма включает 352 грн за предоставление административной услуги и 759 грн — за бланк.

Срочный загранпаспорт могут выдать в течение семи рабочих дней или даже трех (в случаях, определенных законодательством), а расходы заявителей увеличатся до 1 787 грн, из которых:

992 грн — за услугу оформления;

795 грн — за бланк.

Получается, украинцам придется переплатить 640 грн за более короткий срок ожидания. Поэтому не стоит откладывать обращение в миграционную службу или другое учреждение, дабы не пришлось в спешке готовиться к выезду и тратить больше денег на административную услугу.

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Кому откажут в заграничном паспорте

Существует несколько причин для отказа. Первая и наиболее распространенная — отсутствие обязательных документов, без которых предоставление услуги невозможно. Вторая — ложные сведения о заявителе, указанные им умышленно или неосознанно, а также несоответствие официальным реестрам.

Третье распространенное основание — наличие у человека другого действующего загранпаспорта. Закон запрещает одновременное владение двумя и более документами одного вида. Еще одна причина для отказа в оформлении — отсутствие подтверждения полномочий законного представителя (если паспорт для ребенка).

Подробную информацию о том, почему миграционная служба приняла решение не выдавать паспорт, необходимо довести до сведения гражданина в установленные сроки. Зная основание для отказа, можно устранить проблему и повторно подать заявку.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кто может рассчитывать на чешский паспорт в 2026 году. Украинцы должны соблюсти минимальный срок проживания в стране 10 лет, чтобы претендовать на местное гражданство. Дополнительно необходимо сдать тесты на знание языка, истории и культуры Чехии.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцам могут отказать во временной защите без специального штампа в паспорте. Необходимо заказать официальное письменное подтверждение факта пересечения границы. Заявления принимаются по почте, в электронном виде и лично.