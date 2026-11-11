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Кто может получить паспорт Чехии и какой минимальный срок проживания

Ua ru
11 ноября 2026 19:10
Гражданство Чехии для украинцев: сколько лет нужно прожить в стране для получения паспорта Pexels
Люди гуляют по улице чешского города. Фото: Pexels

Украинцы, давно проживающие на территории Чехии, могут рассчитывать на получение гражданства. Существует немало способов оформления второго паспорта, все зависит от индивидуальных обстоятельств и жизненной ситуации. Самый распространенный вариант — натурализация, однако она предполагает соблюдение минимального срока проживания и наличия определенных документов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько лет украинцы должны прожить в Чехии для получения гражданства.

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Условия натурализации в Чехии

Минимальный срок проживания для получения права на оформление чешского паспорта составляет 10 лет, согласно информации на специализированном сайте Gromadyanstvo. Но придется выполнить определенные условия: в течение пяти лет допускается пребывание на основании временного вида на жительство, а оставшееся время — с видом на постоянное место жительства.

Срок можно сократить до трех лет после выдачи ПМЖ для иностранцев с паспортом любой страны-члена Европейского Союза. Кроме того, украинцам необходимо:

  • подтвердить знание языка на уровне не ниже B1;
  • сдать экзамен на знание истории и культуры Чехии;
  • предоставить доказательства легального дохода;
  • подтвердить отсутствие проблем с законом.

Другие способы получения гражданства Чехии

Не обязательно прибегать к натурализации, ведь существуют и другие способы оформления паспорта. Во-первых, такое право получают иностранцы, предки которых жили в Чехословацкой Социалистической Республике. Если удастся установить родственные связи, предусмотрена упрощенная процедура — без требования о непрерывном сроке пребывания и знании языка.

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Во-вторых, паспорт выдают за особые достижения или значительный вклад в развитие науки, экономики, культуры, спорта. Полномочия утвердить гражданство имеют президент Чехии и Министерство внутренних дел. Главное условие — признание достижений человека на государственном уровне.

В-третьих, оформление документов происходит по факту рождения. Если один из родителей является гражданином страны, ребенок автоматически получает местный паспорт. Аналогичное правило действует в случае проблем с установлением происхождения ребенка в возрасте до трех лет.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Швейцарии хотят изменить правила получения гражданства для иностранцев. Предложено упростить требования, в частности ввести единые федеральные нормы и сократить срок легального проживания. Национальный референдум состоится 28 февраля 2027 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Чехии планируют вдвое сократить бюджетные расходы на финансовую помощь украинцам со статусом временной защиты. Это означает потенциальное уменьшение выплат для наших граждан, хотя официальной информации о пересмотре сумм не было.

Чехия гражданство паспорт вид на жительство смена гражданства
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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