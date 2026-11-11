Хто може отримати паспорт Чехії та який мінімальний термін проживання
Українці, які давно проживають на території Чехії, можуть розраховувати на набуття громадянства. Способів оформлення другого паспорта існує чимало, все залежить від індивідуальних обставин і життєвої ситуації. Найпоширеніший варіант — натуралізація, однак вона передбачає дотримання мінімального терміну осілості та наявність конкретних документів.
Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки років українці повинні прожити в Чехії для громадянства.
Умови натуралізації в Чехії
Мінімальний термін осілості для набуття права на оформлення чеського паспорта становить 10 років, згідно з інформацією на спеціалізованому сайті Gromadyanstvo. Але доведеться виконати конкретні умови: протягом п'яти років допускається перебування на підставі тимчасової посвідки, а залишок часу — з посвідкою на постійне місце проживання.
Термін можна скоротити до трьох років після видачі ПМП для іноземців із паспортом будь-якої країни-члена Європейського Союзу. Додатково українцям потрібно:
- підтвердити знання мови на рівні щонайменше B1;
- скласти іспит на обізнаність у питаннях історії та культури Чехії;
- надати докази легального доходу;
- підтвердити відсутність проблем із законом.
Інші способи набуття громадянства Чехії
Не обов'язково користуватися натуралізацією, адже існують інші способи оформлення паспорта. По-перше, таке право отримують іноземці, предки яких жили у Чехословацькій Соціалістичній Республіці. Якщо вдасться встановити родинні зв'язки, передбачається спрощена процедура — без терміну безперервного перебування і вимоги до знання мови.
По-друге, паспорт видають за особливі досягнення або значний внесок у розвиток науки, економіки, культури, спорту. Повноваження затвердити громадянство має президент Чехії та Міністерство внутрішніх справ. Головна умова — визнання досягнень людини на державному рівні.
По-третє, оформлення документів відбувається за фактом народження. Якщо один із батьків є громадянином країни, дитина автоматично отримує місцевий паспорт. Аналогічне правило діє у випадку проблем зі встановленням походження дитини віком до трьох років.
Що ще варто знати українцям
Раніше Новини.LIVE писали, що в Швейцарії хочуть змінити правила набуття громадянства для іноземців. Вимоги запропонували спростити, зокрема запровадити єдині федеральні норми і скоротити термін легального проживання. Національний референдум проведуть 28 лютого 2027 року.
Також Новини.LIVE розповідали, що в Чехії планують удвічі скоротити бюджетні видатки на фінансову допомогу українцям зі статусом тимчасового захисту. Це означає потенційне зменшення виплат для наших громадян, хоча офіційної інформації про перегляд сум не було.