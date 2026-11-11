Люди гуляють вулицею чеського міста. Фото: Pexels

Українці, які давно проживають на території Чехії, можуть розраховувати на набуття громадянства. Способів оформлення другого паспорта існує чимало, все залежить від індивідуальних обставин і життєвої ситуації. Найпоширеніший варіант — натуралізація, однак вона передбачає дотримання мінімального терміну осілості та наявність конкретних документів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки років українці повинні прожити в Чехії для громадянства.

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Умови натуралізації в Чехії

Мінімальний термін осілості для набуття права на оформлення чеського паспорта становить 10 років, згідно з інформацією на спеціалізованому сайті Gromadyanstvo. Але доведеться виконати конкретні умови: протягом п'яти років допускається перебування на підставі тимчасової посвідки, а залишок часу — з посвідкою на постійне місце проживання.

Термін можна скоротити до трьох років після видачі ПМП для іноземців із паспортом будь-якої країни-члена Європейського Союзу. Додатково українцям потрібно:

підтвердити знання мови на рівні щонайменше B1;

скласти іспит на обізнаність у питаннях історії та культури Чехії;

надати докази легального доходу;

підтвердити відсутність проблем із законом.

Інші способи набуття громадянства Чехії

Не обов'язково користуватися натуралізацією, адже існують інші способи оформлення паспорта. По-перше, таке право отримують іноземці, предки яких жили у Чехословацькій Соціалістичній Республіці. Якщо вдасться встановити родинні зв'язки, передбачається спрощена процедура — без терміну безперервного перебування і вимоги до знання мови.

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По-друге, паспорт видають за особливі досягнення або значний внесок у розвиток науки, економіки, культури, спорту. Повноваження затвердити громадянство має президент Чехії та Міністерство внутрішніх справ. Головна умова — визнання досягнень людини на державному рівні.

По-третє, оформлення документів відбувається за фактом народження. Якщо один із батьків є громадянином країни, дитина автоматично отримує місцевий паспорт. Аналогічне правило діє у випадку проблем зі встановленням походження дитини віком до трьох років.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Швейцарії хочуть змінити правила набуття громадянства для іноземців. Вимоги запропонували спростити, зокрема запровадити єдині федеральні норми і скоротити термін легального проживання. Національний референдум проведуть 28 лютого 2027 року.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Чехії планують удвічі скоротити бюджетні видатки на фінансову допомогу українцям зі статусом тимчасового захисту. Це означає потенційне зменшення виплат для наших громадян, хоча офіційної інформації про перегляд сум не було.