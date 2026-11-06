Люди із валізами. Фото: Pexels

Одна з країн почне продавати своє громадянство в обмін на інвестиції. Про це оголосив уряд Аргентини. Прийом документів на отримання розпочнеться вже наприкінці 2026 року. Таким чином Аргентина стане першою державою Південноамериканського континенту, яка запроваджує подібні механізми залучення іноземного капіталу і погашення боргів.

Про це повідомляє урядовий портал Аргентини, передають Новини.LIVE.

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Як отримати громадянство

Уряд пропонує інвесторам два способи отримання аргентинського паспорта:

Прямий перерахунок 350 тисяч доларів США до Національного казначейства Аргентини; Придбання спеціально випущених під цю програму облігацій на суму 800 тисяч доларів США.

Залучені кошти спрямують на зміцнення фінансово-бюджетного стану країни та розширення її валютних резервів.

Отримає громадянство і родина заявника, але з умовою

Головний заявник має право включити до програми близьких родичів за умови підтвердження родинних зв'язків. Однак, аби родина отримала громадянство — доведеться доплатити:

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за чоловіка або дружину передбачений додатковий внесок до скарбниці, який становить 100 тисяч доларів США;

за дітей заявника віком до 25 років передбачено 100 тисяч доларів США і за умови, що вони не перебувають у шлюбі та не мають власних дітей;

за неповнолітніх дітей держава просить 25 тисяч доларів США за кожну дитину.

Чому отримають громадянство не всі

Аргентинська влада наголошує, що програма функціонуватиме за суворими міжнародними стандартами у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Перед наданням статусу громадянина кожен кандидат проходитиме багаторівневу перевірку:

Перевірка репутації. Детальне ознайомлення з анкетою заявника, наявність судимостей та імміграційного минулого. Аудит статків. Детальна перевірка законності походження коштів. Оцінка юрисдикційних ризиків. Перевірка країни походження заявника на дотримання міжнародних санкційних режимів.

За допомогою "золотих паспортів", Буенос-Айрес розраховує залучити десятки мільярдів доларів інвестицій, які спрямують на погашення масштабних зовнішніх боргових зобов'язань країни в найближчі роки.

Які привілеї аргентинського паспорта

Сам по собі паспорт дає право на вільне пересування на безвізовому або спрощеному в'їзді до приблизно 170 країн світу, включаючи країни:

Європейського Союзу;

Велику Британію;

Японію;

Нову Зеландію.

Також документ дозволяє оформлювати тривалі туристичні візи до США.

Громадянство Аргентини входить у топ-20 світового індексу паспортів. Крім того, закони країни дозволяють мати подвійне громадянство, тож відмовлятись від українського не доведеться. Власники документа мають змогу вільно пересуватись і проживати в країнах-учасницях торгового блоку МЕРКОСУР (Бразилія, Уругвай, Парагвай та інші).

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як отримати польське громадянство у 2026 році. Зазвичай, аби отримати польський паспорт — варто проживати на території країни щонайменше 3 роки. Однак уряд Польщі планує значно ускладнити цю процедуру.

Також Новини.LIVE повідомляли, що іноземців можуть залучати на український ринок праці через дефіцит кадрів. В обмін на роботу, такі особи зможуть тимчасово легально проживати на території України. Українські роботодавці формуватимуть списки з невистачаючими кадрами до кінця року і подаватимуть їх в Державний центр зайнятості.