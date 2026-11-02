Чоловіки на вулиці. Фото: УНІАН

Для подолання дефіциту кадрів в пріоритетних галузях економіки можуть залучати іноземців. Ініціатива передбачає запровадження щорічного офіційного переліку дефіцитних професій та прозорої онлайн-процедури підтвердження кваліфікації для іноземців та осіб без громадянства. Наразі документ перебуває на громадському обговоренні, а сам експеримент планується реалізувати під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування.

Про це повідомляє Судово-юридична газета з посиланням на проєкт постанови Кабінету Міністрів "Про реалізацію експериментального проекту щодо удосконалення та цифровізації процесу підтвердження відповідності кваліфікації іноземців та осіб без громадянства, потреба в яких може бути задоволена за рахунок імміграції", передають Новини.LIVE.

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Як формуватимуть перелік дефіцитних професій

Механізм визначення кадрових прогалин на українському ринку праці передбачає чітку градацію та часові рамки. До 1 жовтня роботодавці та їхні об'єднання подають дані про дефіцит кадрів, центральні органи влади надають продуктові прогнози, а регіональні центри зайнятості — аналітику місцевих ринків.

А до 31 грудня Державний центр зайнятості (ДЦЗ) опрацьовує інформацію та формує офіційний Перелік дефіцитних професій із вимогами до кваліфікації. Перелік оприлюднюватиметься на вебпорталі ДЦЗ.

Як іноземці можуть подати документи

Іноземці, чия професія відповідає затвердженому переліку, зможуть податись на вакансію.

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Аби працевлаштуватись, іноземцю необхідно подати такий пакет документів:

Документ, що посвідчує особу. Документи про освіту за спеціальністю. За потреби — із процедурою нострифікації в Україні. Докази професійного досвіду (трудова книжка, довідки від попередніх роботодавців тощо). Підтвердження майбутнього працевлаштування в Україні (трудовий договір, офіційний офер від компанії). Заяву можна буде подати особисто, поштою, e-mail, а також у цифровому форматі — через портал чи застосунок Дія або систему "Обрій".

Хто перевірятиме іноземців та скільки триватиме процедура

Державний центр зайнятості виступатиме головним перевіряючим, однак залучитаме і інші відомства для перевірки:

МОН — перевіряє дійсність документів про освіту;

Мінцифри — оцінює професійні компетентності ІТ-спеціалістів;

СБУ — перевіряє відсутність загроз національній безпеці, суверенітету та громадському порядку.

Чіткі строки розпиту:

3 робочі дні — перевірка повноти документів ДЦЗ;

5 робочих днів — термін для заявника на усунення виявлених недоліків;

20 календарних днів — безпосередній розгляд пакета документів;

10 календарних днів — видача Мінекономіки документа про підтримку заяви на дозвіл на імміграцію у разі успішного проходження.

Коли іноземцю можуть відмовити

Підтвердження кваліфікації не надається, якщо професії немає в актуальному переліку, подано недостовірні відомості, документи не відповідають вимогам або відмову зафіксувала СБУ. Після усунення недоліків заяву дозволяється подати повторно.

Якщо ж іноземець отримав позитивне рішення Мінекономіки про відповідність кваліфікації, це ще не є автоматичним дозволом на імміграцію. Це лише один із ключових обов'язкових етапів у загальній юридичній процедурі оформлення права на постійне проживання в Україні.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що мають зробити підприємці до 4 грудня, аби їхній штат продовжив роботу. Такі особи мають подбати про безпеку своїх співробітників і облаштувати укриття. Ті, хто не дотримається вимог, ризикує припинити діяльність під час тривоги.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи можуть звільнити за нецензурні вислови у робочому чаті. Згідно зі статтею 147 Кодексу законів про працю України за таке порушення можуть оголосити догану або навіть звільнити. Однак другий варіант можливий у разі повторного порушення.